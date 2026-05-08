بكين قلقة للغاية بعد الهجوم على ناقلة صينية في مضيق هرمز

- تعرضت ناقلة نفطية صينية لهجوم في مضيق هرمز، مما أثار قلق الصين بشأن تأثير النزاع في المنطقة على السفن، ولم تُسجل إصابات بين الطاقم الصيني. - الهجوم وقع قبل اجتماع بين وزيري الخارجية الصيني والإيراني لمناقشة إعادة فتح المضيق، بينما ظلت الصين مستورداً رئيسياً للنفط الإيراني رغم النزاعات. - القيادة المركزية الأميركية شنت ضربات ضد أهداف إيرانية بعد هجوم إيراني على مدمرات أميركية في المضيق، وأكد الرئيس ترامب استمرار وقف إطلاق النار مع إيران.

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، تعرض ناقلة منتجات نفطية تقل طاقماً صينياً لهجوم في مضيق هرمز، وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تأثر السفن سلباً بالنزاع في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري، إن على متن السفينة مواطنين صينيين، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن.

وذكرت تقارير إعلامية صينية أمس الخميس، أن ناقلة منتجات نفطية مملوكة لشركة صينية تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز يوم الاثنين. وأضافت أن الناقلة علقت لافتة تقول "مالك السفينة وطاقمها من الصين". ووقع الهجوم قبل اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين يوم الأربعاء، حيث ناقشا إعادة فتح المضيق.

وظلت الصين مشترياً رئيسياً للنفط الإيراني منذ اندلاع الحرب ولم تتأثر وارداتها من إيران بشكل كبير في مارس/ آذار. ولم تحدد الجهات الرسمية اسم السفينة التي تعرضت للهجوم. وقالت مصادر في الأمن البحري، لوكالة رويترز، إن السفينة المتضررة يُعتقد أنها ناقلة المنتجات النفطية والكيماويات (إنوفيشن) التي ترفع علم جزر مارشال، والتي أبلغت السفن المجاورة يوم الاثنين عن اندلاع حريق على سطحها. وذكر التقرير أن الواقعة حدثت قبالة سواحل الإمارات في الخليج، بالقرب من ميناء صقر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنها شنت ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية الخميس بعدما هاجمت القوات الإيرانية ثلاث مدمرات أميركية كانت تعبر مضيق هرمز. وأوضحت "سنتكوم" على منصة إكس "أطلقت القوات الإيرانية صواريخ ومسيّرات وقوارب صغيرة" على السفن الحربية الثلاث، لكن لم تصب أيا منها. وأضافت أن القوات الأميركية "قضت على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة" عن الهجوم. وعلى إثر هذه التطورات، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال سارياً. وقال لصحافيين "استخفوا بنا اليوم. سحقناهم (...) أعتبر ذلك أمراً تافهاً".

(رويترز، فرانس برس)