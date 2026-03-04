بكين تراقب سقوط حلفائها… وواشنطن توظّف الحرب للضغط عليها

- أظهرت الصين موقفاً خافتاً بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران واغتيال المرشد علي خامنئي، حيث أدانت الهجوم ودعت لوقف العمليات العسكرية لتجنب تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. - يُنظر إلى الهجوم كجزء من استراتيجية أميركية لخنق مصادر النفط الرخيصة للصين، في ظل التنافس الاقتصادي والعسكري، ومحاولة تغيير التوجهات السياسية للدول الحليفة لبكين وموسكو. - تواجه الصين تحديات في الحفاظ على حلفائها، حيث يُنظر إلى موقفها المتحفظ كخيانة، لكنها تستمر في التركيز على المصالح الاقتصادية والتجارية مع أي قيادة جديدة في إيران.

بدت ردة الفعل الصينية عقب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي

، وكأن بكين تراقب سقوط حلفائها. فقد كان موقفها خافتاً نسبياً نظراً للعلاقة الوثيقة بين بكين وطهران، ما يشير إلى اتساع الفجوة الجيوسياسية بين الصين وحلفائها الذين يتساقطون واحداً واحداً تلو الآخر، بدءاً من سورية مروراً بفنزويلا وصولاً إلى ما يجري الآن في إيران.

وفي أول رد رسمي صيني على ما يجري في إيران منذ السبت الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأحد الماضي، في بيان، إن الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران واغتيال مرشدها الأعلى، يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران وأمنها، وينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية. وأضاف أن بكين تعارض ذلك بشدة وتدينه بقوة وتحث على وقف فوري للعمليات العسكرية لتجنب المزيد من تصعيد التوترات وللحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم بشكل مشترك. كما أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

، قال خلالها إن القتل الصارخ لزعيم ذي سيادة والتحريض على تغيير النظام من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أمر غير مقبول. وأضاف وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية، أن بكين قلقة للغاية من احتمال انزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية خطيرة. كما حذر من أن مهاجمة دولة ذات سيادة دون تفويض من مجلس الأمن تقوض النظام العالمي الذي أُرسِيَ بعد الحرب العالمية الثانية. وقال إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة واضحة ومحددة تعارض تراجع العالم إلى قانون الغاب.

وأول من أمس الاثنين، قالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن "المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف العمليات العسكرية ومنع اتساع رقعة الصراع"، داعية إلى "حل عبر الحوار والتفاوض". ولفتت إلى أن الصين لم تُبلَّغ مسبقا بالتحرك العسكري الأميركي. وأمس الثلاثاء، قالت ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن "الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فوراً، وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات، والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز، وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي"، وأضافت أن "أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي.. ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة".

وفي السياق كان لافتاً ما نقلته مجلة نيوزويك الأميركية، الأحد الماضي، عن مادي كاباروف، الخبير الاقتصادي ورئيس الأبحاث في مركز الدفاع عن المعلومات والاستراتيجيات الذي يمتلك مكاتب في لندن، بقوله إن "الهدف (من كل ما يجري أخيراً) هو خنق المصدر الرئيسي للنفط الرخيص للصين"، فيما تنظر الولايات المتحدة إلى الصين باعتبارها منافسها الرئيسي على مستوى العالم، في ظل القدرة الصناعية الهائلة للصين والحشد البحري المتسارع الذي يهدد النفوذ العسكري الأميركي في المحيط الهادئ وأيضاً على مستوى العالم.

مادي كاباروف،: الهدف هو خنق المصدر الرئيسي للنفط الرخيص للصين

من جهته قال روس باباج، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاستراتيجي، وهي شركة استشارات مقرها أستراليا، والباحث في مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية في واشنطن لـ"نيوزويك"، إنه مع الهجوم على إيران واغتيال خامنئي "يبدو أن هناك عناصر استراتيجية في الولايات المتحدة، ويبدو أنها تحرز تقدماً حقيقياً". وأوضح باباج أن "ما نتحدث عنه هنا هو سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن الواضح أن إسرائيل منخرطة في ذلك خصوصاً مع إيران... لتغيير التوجه المؤيد للسلطوية في للدول التي تعد شريكة أو كانت شريكة لبكين وموسكو، لحملها على تغيير لهجتها وجعلها على الأقل محايدة إن لم تكن موالية للغرب". واستدرك أن ملامح أي استراتيجية أميركية لا تزال غير واضحة، لكنه قال إن سياسة الأمن القومي (الأميركية) ظهر ثباتها بشكل ملحوظ خلال الإدارات العديدة الماضية. يُذكر أن استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025، تنص على إعطاء الأولوية القصوى للتنافس الاقتصادي مع الصين وروسيا، وتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة شراكة واستثمار.

لا فرق بين فنزويلا وإيران

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في بكين، جيانغ قوه، لـ"العربي الجديد"، في قراءته للموقف الصيني، إنه لا شك في أن الصين تتابع بقلق ما يدور في إيران ومنطقة الشرق الأوسط، حيث دخلت الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران مرحلة أكثر تقلباً وخطورة مع توسيع طهران نطاق ضرباتها الانتقامية في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن التلويح الإيراني بإمكانية إغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممراً مائياً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، من شأنه أن يعيد تشكيل حسابات الأمن الإقليمي والتوقعات الاقتصادية العالمية.

جيانغ قوه: التحرك العسكري الأميركي وفق المنظور الصيني مدفوع برغبة في السيطرة على موارد النفط

أما نظراً للخسائر الفادحة التي لحقت بقيادتها، بحسب جيانغ قوه، فإن قدرة طهران على الرد واستقرار نظامها أمران غير مؤكدين، موضحاً أن من شأن انهيار النظام أن يُغيّر المشهد السياسي في الشرق الأوسط تغييراً جذرياً، ما سيؤثر على مصالح الصين في إيران والمنطقة. ولفت جيانغ إلى أن الصين لا تفصل بين ما حدث في فنزويلا مطلع العام الحالي، وما يحدث اليوم في إيران، باعتبار أن الدولتين حليفتان لبكين ومصدرتان أساسيتان للنفط، مشيراً إلى أنه بالتالي قد يكون التحرك العسكري الأميركي، وفق المنظور الصيني، مدفوعاً برغبة في السيطرة على موارد النفط وقطع مصادر الطاقة الرئيسية عن الصين.

وقال إن دولة مثل إيران تمثل واحدا بين أكبر ثلاثة احتياطيات نفطية في العالم، وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، وتُزود الصين بجزء كبير منها. وأوضح أن من بين ما يقارب 20 مليون برميل من النفط تُصدّر يومياً عبر مضيق هرمز، يتدفق ثلاثة أرباعها إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وتستحوذ الصين على نصف هذه الكمية. وفي رأيه، لا شك أن هذه الأرقام حاضرة في العقل الأميركي ولدى صناع القرار، ومع ذلك، من المتوقع أن تنتهج الصين سياسة براغماتية تحافظ فيها على علاقة جيدة مع أي قيادة جديدة في إيران تحول دون المس بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

بكين تراقب سقوط حلفائها

من جهته، رأى دا مينغ، الباحث في مركز يون لين (تايوان) للأبحاث والدراسات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الصين تفقد مع مرور الوقت وتكرار سقوط حلفائها، مصداقيتها أمام الشركاء، "لأن صوتها الخافت وردة فعلها المتحفظة إزاء تهديدات وجودية بالنسبة لهذه الأنظمة، بمثابة خيانة لعلاقات متجذرة وممتدة، خاصة حين نتحدث عن طهران التي تعتبر ضلعاً أساسياً في الثالوث الروسي الصيني الإيراني المناهض للهيمنة الغربية".

دا مينغ: الانكفاء الصيني يكشف حالة العجز في الدفاع عن الحلفاء

وأضاف أن الانكفاء الصيني يكشف حالة العجز في الدفاع عن الحلفاء، ويُعرّي الرواية التي تسوّقها بكين بعد كل انتكاسة، من أن علاقاتها تقوم على أسس من الاحترام وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأشار في المقابل إلى أن تقارير غربية كشفت في فبراير/ شباط الماضي، أن إيران تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الصين لشراء صواريخ كروز من طراز سي أم- 302 (CM-302) الأسرع من الصوت المضادة للسفن.

يعني ذلك، وفق دا مينغ، أن بكين كانت منخرطة في صفقات أسلحة وأن وتيرة المفاوضات تسارعت بشكل ملحوظ بعد اندلاع حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل العام الماضي، وأنها كانت تضغط من أجل الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وقبل أن تقرر الولايات المتحدة مهاجمة طهران وقتل مرشدها الأعلى. ولفت إلى أن ذلك "يشير إلى أن بكين يمكن أن تضطلع ببعض الأدوار عبر قنوات سرية كما حدث في روسيا، ولكن حين تحين ساعة الصفر ويحدث الصدام العسكري تنأى بنفسها وتراقب عن بعد".