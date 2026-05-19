- أدانت الحكومة العراقية الاعتداء بالطائرات المسيّرة على السعودية، مؤكدة استعدادها للتعاون في التحقيقات، وحرصها على تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الاستقرار ومنع الاعتداءات. - رغم عدم رصد الجهات العسكرية العراقية أي معلومات عن استخدام الأجواء العراقية، أكدت الحكومة استعدادها للتحقق من أي معلومات تتعلق بالاعتداء، ورفضها القاطع لاستخدام أراضيها لشن هجمات. - أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات قادمة من العراق، مؤكدة حقها في الرد، فيما دعت الخارجية العراقية لتبادل المعلومات لتعزيز الأمن والاستقرار بين البلدين.

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه إدانتها الاعتداء الأخير بواسطة طائرات مسيّرة، الذي استهدف الأراضي السعودية انطلاقاً من العراق، معلنة عن استعدادها للتعاون مع السلطات السعودية في التحقيق في الموضوع. وقالت الحكومة في بيان لها، إن العراق يؤكد موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، وأهمية دعم الاستقرار وكل جهود خفض التوتر، ومنع الاعتداءات أياً كان مصدرها.

وأضاف البيان: "تستنكر الحكومة العراقية الاعتداءات الأخيرة بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد استمرارها في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي، وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة". وتابع البيان: "رغم أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات خاصة قدرت تعلّق الأمر بالأجواء العراقية، فإن المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة".

وجدد البيان موقف العراق الرافض بشكل القاطع استخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشنّ أي اعتداء على دول الجوار، مؤكداً أن القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد تُرتكب في هذا السياق، ولا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة، أو دول الجوار والأشقاء، وفق البيان.

والأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكداً أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كل الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة، وأمنها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، مباشرة الجهات المختصة بإجراءات التحقق اللازمة للوقوف على الملابسات المتعلقة بالهجوم الذي أعلنت الرياض أنه انطلق من العراق. ودعت الخارجية العراقية الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية إلى "تبادل المعلومات ذات الصلة، بهدف التوصل إلى حقائق دقيقة تعزز الأمن والاستقرار في كلا البلدين".