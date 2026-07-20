بعد عودته من أميركا.. رئيس الوزراء العراقي يزور إيران خلال أيام

يزور رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إيران خلال الأيام المقبلة، بعدما أنهى، ليل أمس السبت، زيارة إلى واشنطن استمرت ستة أيام، والتقى خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأسفرت عن تعهدات أمنية وسياسية، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، أن الزيدي "سيزور إيران نهاية الأسبوع الحالي"، مشيرة إلى أن الزيارة سيتخلّلها "توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته لإيران؟ ما هي المجالات التي ستشملها مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين العراق وإيران؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأمس أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سعى خلالها إلى احتواء التداعيات السياسية للانتقادات اللاذعة التي وجهها مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ضد رئيس الوزراء العراقي، واصفاً إياها بأنها "تصريحات شخصية وغير رسمية". وحسب بيان للخارجية الإيرانية، بحث الجانبان خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات العسكرية الأميركية على إيران، والانتهاكات المتكررة من جانب واشنطن لبنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، فضلا عن الرد الإيراني على ذلك.

ووصف عراقجي العلاقات بين بلاده والعراق بأنها "متجذرة واستراتيجية" وتستند إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وفي إشارة غير مباشرة إلى تصريحات ولايتي ضد الزيدي، قال عراقجي إن هذه العلاقات القيمة "لا ينبغي أن تتأثر ببعض التصريحات الشخصية وغير الرسمية"، مشدداً على حرص طهران على مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع الحكومة والشعب العراقي. كما استعرض الوزيران أبعاد التطورات الجارية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي لمنع تصعيد التوترات والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وهاجم مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الجمعة، رئيس الوزراء العراقي على خلفية زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه ترامب الثلاثاء الماضي. وقال ولايتي، في مقال نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، إن الزيدي، الذي وصفه بـ"رئيس الوزراء الشاب وقليل الخبرة"، قام بزيارة "مؤسفة وفي غير محلّها" إلى الولايات المتحدة. وجدّد ولايتي توصيفه الزيارة بأنها "وصمة عار كبيرة"، لأنها جرت، بحسب المقال، بعد اغتيال "أحد أكبر رجال الدين المؤثرين"، في إشارة إلى علي خامنئي، معتبراً أن إجراء الزيارة في موعدها المحدد نفسه، واللقاء مع ترامب الذي نعته بـ"الشيطان الخبيث"، يثير إشكالاً بحدّ ذاته.

وشهدت زيارة الزيدي توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي، وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين. وجاءت الزيارة في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، مع استمرار تداعيات الحرب في المنطقة واقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ما دفع الجانبين إلى البحث عن صيغة جديدة للعلاقات تتجاوز نموذج التعاون الذي تأسس بعد عام 2003، وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.