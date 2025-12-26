بعد استهدافه في نيجيريا: "داعش" إلى الواجهة من جديد

- شهدت نيجيريا تصاعدًا في هجمات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حيث استهدفت الضربات الأمريكية مسلحي التنظيم بناءً على طلب الحكومة النيجيرية، مما يثير مخاوف من عودة التنظيم بعد هزيمته في الشرق الأوسط. - يواصل التنظيم شن هجمات في سوريا وأفريقيا، حيث أعلن مسؤوليته عن هجمات في الكونجو والصومال، مع تقديرات تشير إلى وجود حوالي 10 آلاف عضو. - يسعى التنظيم إلى نشر نسخته المتطرفة من الشريعة الإسلامية، ويعمل من خلال مجموعات تابعة أو أفراد يستلهمون أفكاره، مع احتفاظه بقدرة على تنفيذ هجمات مؤثرة.

سلطت الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في نيجيريا، بناء على طلب من حكومة البلاد، الضوء مجدداً على التنظيم، وسط مخاوف من عودته من جديد بعد هزيمته على يد تحالف بقيادة واشنطن في الشرق الأوسط. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال، إن التنظيم يستهدف المسيحيين في نيجيريا تحديداً "بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عديدة"، في إشارة إلى تصاعد الهجمات التي ينفذها التنظيم داخل البلاد.

وتعدّ عملية إطلاق النار التي وقعت خلال حفل بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في شاطئ بونداي بسيدني من أبرز الهجمات التي نفذها "داعش" مؤخراً، وأثارت تساؤلات حول عودة أفراد يستلهمون فكر التنظيم لتنفيذ هجمات. وقالت الشرطة المحلية إنّ التنظيم ألهم، على ما يبدو، المسلحين اللذين قتلا 15 شخصاً، ونفذا أخطر عملية إطلاق نار عشوائي في أستراليا منذ ما يقرب من 30 عاماً، إذ أمضيا بعض الوقت في الفيليبين، حيث من المعروف أن هناك شبكات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية تعمل هناك.

كما ويواصل التنظيم شنّ الهجمات في سورية، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها وقعت اتفاقية تعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم. وفي هذا الشهر، قتل جنديان ومترجم مدني، جميعهم أميركيون، في سورية على يد أحد أفراد قوات الأمن السورية يشتبه في أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية. على إثر ذلك، شن الجيش الأميركي ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سورية، بعد تعهد ترامب بالرد في أعقاب الهجوم. وقد عبر التنظيم عن كراهيته للرئيس السوري أحمد الشرع، واتهمه بفتح أسوأ وأحلك فصل من الخيانة في التاريخ الإسلامي الحديث، وذلك قبل يومين من مقتل الجنديين والمترجم الأميركيين في سورية.

أما في أفريقيا، فقد أعلن التنظيم في أكتوبر/ تشرين الأول مسؤوليته عن هجوم قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة إنه أسفر عن مقتل 43 على الأقل خلال قداس ليلي في كنيسة بشرق الكونجو. وفي فبراير/ شباط، قال مسؤول عسكري إن تنظيم الدولة الإسلامية هاجم قواعد عسكرية في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال بسيارة ودرجات نارية مفخخة، ما أدى إلى شنّ غارات جوية أسفرت عن مقتل 70 مسلحاً، واعتبر مراقبون أن هذه الهجمات، دليل إضافي أن "داعش" لا يزال موجوداً في مناطق مختلفة من العالم.

ويعمل تنظيم الدولة الإسلامية بعد طرده من معقليه الرئيسيَين في الرقة السورية والموصل العراقية، في المناطق النائية في البلدين. ولا يزال لعناصر من التنظيم وجود في سورية والعراق، وأجزاء من أفريقيا، بما في ذلك منطقة الساحل، إضافة إلى أفغانستان وباكستان. ويتفرق المسلحون المتشدّدون التابعون للتنظيم في خلايا مستقلة، وتتسم قيادته بالسرية، ويصعب تقدير حجمه الإجمالي. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد أعضاء التنظيم يبلغ نحو 10 آلاف في مواقعه الأساسية. وانضم العديد من الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، في إشارة إلى اسم قديم لمنطقة كانت تضم أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان. ولا تزال جماعات مرتبطة بالتنظيم نشطة في مناطق بجنوب الفيليبين، خاصة في مينداناو، حيث سيطر مسلحون موالون للتنظيم على مدينة ماراوي في عام 2017.

ويسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى نشر نسخته المتطرّفة من الشريعة الإسلامية، لكنه تبنى أساليب جديدة منذ انهيار قواته وبعد أن مُني بسلسلة من الانتكاسات الأخرى في الشرق الأوسط. وأصبح التنظيم الآن جماعة مختلفة ومتفرقة، تعمل من خلال مجموعات أخرى تابعة أو من خلال من يستلهمون أفكاره. لكنه احتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات مؤثرة وواسعة النطاق، يعلن مسؤوليته عنها على قنواته على تطبيق تيليجرام، وعادة ما ينشر مع تلك الإعلانات صوراً في سعي لبث الرعب. ورغم تشارك مقاتلي التنظيم الذين يعملون في عدة مناطق في نفس الأيديولوجية، لا توجد أي دلائل على أنهم يتبادلون الأسلحة أو التمويل، ويعتقد الجيش الأميركي أن الزعيم الحالي للتنظيم هو عبد القادر مؤمن، الذي يقود فرع الصومال.

(رويترز)