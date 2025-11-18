بطلان انتخابات مجلس النواب المصري في 19 دائرة فردية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة على مقاعد النظام الفردي ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعد ما وصفته بـ"عيوب جوهرية" مست العملية الانتخابية في هذه الدوائر، وأثّرت في سلامة الاقتراع والفرز.

وقال رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي، في مؤتمر صحافي، إن بطلان الانتخابات في 19 دائرة فردية من أصل 70 دائرة أجريت فيها المرحلة الأولى من الانتخابات "يعود إلى رصد الهيئة خروقات انتخابية تمثلت في الدعاية أمام مقار لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر الفرز في اللجنة الفرعية، والتفاوت في عدد الأصوات ما بين اللجان الفرعية والعامة، الأمر الذي عكس عيوباً جوهرية تنال من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز".

وشملت الدوائر الملغاة 7 محافظات من إجمالي 14 محافظة أجريت فيها الانتخابات، هي الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة. وطاولت عملية الإلغاء كل الدوائر التي طعن مرشحون في نزاهتها بسبب التلاعب في نتائج الفرز، وأهمها دائرة إمبابة في الجيزة وإدكو في البحيرة، بالإضافة إلى جميع دوائر محافظتي سوهاج وقنا (جنوب)، باستثناء دائرة واحدة في سوهاج.

وأشار بدوي إلى إلغاء نتائج الدوائر الـ19 إلغاءً كلياً، وإعادة إجرائها في خارج البلاد يومي 1 و2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر نفسه، والإعادة يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، و27 و28 في الداخل، مع إعلان النتيجة النهائية لها في 4 يناير/ كانون الثاني 2026.