بسبب نتنياهو.. صيحات تقاطع خطاب ويتكوف أمام مئات الآلاف في تل أبيب

- تجمع حاشد في ساحة المحتجزين بتل أبيب شهد صيحات استهجان ضد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عند ذكره لدور نتنياهو في اتفاق شرم الشيخ، بينما قوبلت إشادته بترامب بتصفيق حار. - المظاهرات الإسرائيلية المستمرة تعبر عن استياء شعبي من تعامل حكومة نتنياهو مع قضايا تبادل الأسرى مع حماس، وسط اتهامات بترك المحتجزين للموت. - ويتكوف، برفقة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، أشاد بصبر الشعب الإسرائيلي ودور القادة العرب في تحقيق اتفاق غزة، مؤكدًا أن السلام ينبع من الشجاعة وليس السياسة.

قاطعت صيحات استهجان وأصوات صفير كلمة للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم السبت أمام تجمّع حضره مئات آلاف الإسرائيليين في ساحة المحتجزين وسط تل أبيب، وذلك احتجاجاً كما بدا على ذكر اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين المساهمين في اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وعلى مدار أشهر تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجاً على عدم تجاوب حكومة نتنياهو مع عروض تبادل الأسرى مع حركة حماس. وواجه الأخير اتهامات بترك المحتجزين الإسرائيليين في غزة للموت بدلاً من إبرام اتفاق. وفيما أشاد ويتكوف بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين وقف إطلاق النار في غزة، قاطعه تصفيق مطول وصيحات "شكراً لك يا ترامب"، لكن سرعان ما تحولت الهتافات إلى صيحات استهجان وصفير عندما شدد ويتكوف على دور نتنياهو. وقال المبعوث: "دعوني فقط أنهي فكرتي".

وقال متحدث باسم منتدى عائلات المحتجزين إنّ نحو 400 ألف شخص كانوا في الساحة. وأشاد ويتكوف، الذي رافقته ابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، "بقوة الأقارب والشعب الإسرائيلي وصبرهم". وقال ويتكوف، الذي زار قطاع غزة في وقت سابق من يوم السبت برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "شكراً لكم على إظهار أن مستقبل هذه المنطقة يمكن بناؤه ليس على رماد الكراهية القديمة، بل على وعد الأمل المشترك". وأضاف: "حلمت بهذه الليلة. لقد كانت رحلة طويلة".

وأوضح أنّ "القادة العرب والرئيس التركي (رجب طيب أردوغن) كان لهم دور كبير في التوصل إلى اتفاق غزة". ووصف ويتكوف الأجواء في الساحة بأنها "أقوى لحظة" شهدها في حياته، قائلاً إنّ "جميع القلوب تنبض هنا من أجل الأمل والسلام"، وأشار إلى أنّ "الرئيس ترامب سيسعد بذلك". وتابع: "الكثيرين لم يكونوا معتقدين أن هذا ممكن الحدوث، السلام لا ينبع من السياسة، بل من الشجاعة، لقد أظهرتم للعالم أجمع أن السلام ليس ضعفاً، بل هو أعلى مستويات القوة. لم تستسلموا قَطّ، بل كان إيمانكم، إلى جانب إيمان الرئيس ترامب، هو ما جعل هذا يحدث".

وتحدث كوشنر وإيفانكا ترامب بإيجاز أمام الحشد، وأشادا بدور ويتكوف في المفاوضات الناجحة. وقال كوشنر: "كان شرفاً لي العمل مع شخص مميز كهذا". وأضافت إيفانكا ترامب: "أرادني الرئيس أن أشارككم، كما فعل مع الكثير منكم شخصياً، إنه يراكم، ويسمعكم. وهو يقف معكم، دائماً، دائماً".