بزشكيان يعلن شروط إيران لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شروط بلاده لإنهاء الحرب، مؤكداً التزام الجمهورية الإسلامية بالسلام والاستقرار في المنطقة. وقال بزشكيان في المنشور إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، خلال اتصالين هاتفيين معهما، أن "السبيل الوحيد لإنهاء الحرب" التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة يتمثل في "الاعتراف بالحقوق المسلّمة لإيران، ودفع التعويضات، وإلزام دولي حاسم بعدم تكرار أي عدوان عليها".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أجرى، مساء الاثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هو الثاني بينهما منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث بحثا خلاله ملفات التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، وفق ما أفاد الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية.

وخلال المحادثات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً معارضة بلاده لأي عمل عسكري ضد إيران، مؤكداً استعداد روسيا لتقديم المساعدات اللازمة لطهران، وعارضاً "أي مساعدة من شأنها المساهمة في إنهاء النزاع في المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وصباح اليوم الأربعاء أيضاً، بحث بزشكيان مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تطورات الحرب الجارية. وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال الهاتفي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي استهداف أو الدخول في صراع مع دول المنطقة"، مشدداً على أن "القواعد التي تُستخدم نقطة انطلاق لشن هجمات على الأراضي الإيرانية ستُعد أهدافاً مشروعة في إطار حق الدفاع عن النفس". وأضاف أن تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للأسباب الرئيسية التي أدت إلى العدوان العسكري على إيران سيؤدي إلى اضطراب وتزعزع النظام والأمن العالميين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد لموقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران "ستنتهي قريباً"، معتبراً أنه لم يتبق تقريباً أي أهداف عسكرية لضربها. وأضاف ترامب: "ما تبقى هي أشياء صغيرة هنا وهناك... متى ما أردت إنهاءها ستنتهي". وشدد ترامب على أن الحرب "تسير بشكل ممتاز"، مضيفاً: "نحن متقدمون كثيراً على الجدول الزمني. لقد ألحقنا أضراراً أكبر بكثير مما توقعنا، حتى مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تمتد ستة أسابيع"، وأشار إلى أن "عداء إيران لم يكن موجهاً فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل شمل أيضاً دول الخليج في المنطقة"، وفق قوله.