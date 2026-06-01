بزشكيان يعد بتسهيل عبور سفن اليابان مضيق هرمز

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التزام إيران بتسهيل عبور السفن اليابانية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل القضايا، رغم التحديات التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل. - أشار بزشكيان إلى القلق من انتهاكات وقف إطلاق النار في لبنان والدعم الأميركي لإسرائيل، مؤكداً استعداد إيران لتسهيل الملاحة البحرية وتطبيع حركة العبور في مضيق هرمز. - أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع واشنطن تجري في ظل انعدام الثقة، مشيراً إلى أن الدبلوماسية ليست بديلاً عن القوة، وأن التفاوض يتأثر بتغير مواقف الطرف الآخر.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

، اليوم الاثنين، إن بلاده ستعمل على أن تعبر السفن اليابانية مضيق هرمز بسهولة أكبر ومن دون مشكلات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وأضاف بزشكيان، وفق التلفزيون الإيراني، أن إيران اعتبرت دائماً الدبلوماسية أنجع السبل لمعالجة القضايا القائمة، إلا أن بعض الأطراف، ومنها الولايات المتحدة، وضعت المفاوضات والمسارات الدبلوماسية أمام تحديات نتيجة ما وصفه بعدولها عن التزاماتها، وبسبب الإجراءات الإسرائيلية التي قال إنها تزعزع استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن تكرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان واستمرار نزوح مواطنين لبنانيين، إلى جانب الدعمين السياسي والعسكري الأميركيين لإسرائيل، أمور تثير القلق. وقال إن إيران لديها استعداد كامل لتسهيل الملاحة البحرية، مضيفاً أن المشكلة الأساسية تعود إلى القيود والعوائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشحن البحري والتجارة الإيرانية.

وأكد أنه ستُبذل جهود لتأمين مسار عبور السفن اليابانية من دون مشكلات وبسلاسة أكبر، مشيراً إلى أن إيران ستتخذ كل ما في وسعها لتطبيع حركة العبور البحري في مضيق هرمز والحفاظ على استقرار هذا الممر الاستراتيجي وأمنه. كما نقلت وسائل إعلام يابانية عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قولها إنها أجرت مكالمة هاتفية مع بزشكيان، وطلبت منه ضمان حرية الملاحة وأمانها في هرمز.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع واشنطن تُجرى "في ظل سوء ظن وعدم ثقة شديدين"، لافتاً إلى استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين.

وأضاف بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن "طهران كانت تعلم منذ البداية أنها تتفاوض في أجواء انعدام الثقة"، مشيراً إلى أن استمرار تبادل الرسائل يجرى أيضاً ضمن هذا المناخ. وأوضح أن "الدبلوماسية ليست بديلاً عن القوة"، وأن التفاوض "ليس نتاج الثقة بين الأطراف"، لافتاً إلى أنه "في ظل قيام الطرف الآخر بتغيير مواقفه باستمرار وطرح مطالب متناقضة، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بمسار المفاوضات وإطالته"، في إشارة إلى التعديلات التي طلب الرئيس دونالد ترامب إدخالها على مذكرة التفاهم بين البلدين.