بزشكيان يحدّد شروط طهران للاتفاق: مستعدون لمواصلة الدبلوماسية

- بحث الرئيسان الإيراني والفرنسي التوترات الإقليمية والمفاوضات، حيث أعرب بزشكيان عن انعدام الثقة بالجانب الأميركي بسبب الهجمات العسكرية والمطالب المبالغ فيها، مشدداً على دور إيران في حماية أمن مضيق هرمز واستعدادها لحل القضايا دولياً. - رحب بزشكيان باستعداد فرنسا للمساعدة في رفع العقوبات، مشيراً إلى ضرورة خطوات أوروبية عملية، وانتقد الانتهاكات الإسرائيلية، بينما أكد ماكرون دعم بلاده لوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز دبلوماسياً. - صرح العميد الإيراني أكبر زاده بسيطرة إيران على مضيق هرمز، منتقداً ترامب لفشله في تغيير النظام الإيراني، مشيراً إلى أن محاولات تغيير النظام وتعطيل المضيق باءت بالفشل.

بحث الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، أحدث التطورات الإقليمية، ومسار المفاوضات، وعدداً من القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك وضع مضيق هرمز. وتحدث بزشكيان عن أسباب انعدام الثقة بالجانب الأميركي، موضحاً أن بلاده دخلت في حوار مع واشنطن مرتين، وفي كلتا المرتين وقعت هجمات عسكرية ضد إيران أثناء المفاوضات، واصفاً هذا السلوك بأنه بمنزلة "طعنة في الظهر". وأضاف أن المطالب الأميركية المبالغ فيها، والتهديدات المستمرة، وعدم الالتزام بالأطر الضرورية، زادت من تعقيد المسار الدبلوماسي الحالي.

وشدد الرئيس الإيراني على "الدور التاريخي" لبلاده في حماية أمن مضيق هرمز، معتبراً أن التحركات الأميركية هي التي أدت إلى زعزعة أمن هذا الممر الحيوي، وخلق أزمات بين دول الخليج. ووصف بزشكيان الإجراءات الأميركية، كالحصار البحري واحتجاز السفن الإيرانية، بأنها انتهاك للقوانين الدولية وقرصنة بحرية. وجدد تأكيده استعداد طهران لحل كافة القضايا ضمن أطر القوانين الدولية، مبيناً أن أي تفاوض بشأن إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز يستوجب أولاً رفع الحصار البحري الأميركي عن إيران.

كما نفى بزشكيان قيام بلاده بأي عمل عسكري ضد دولة الإمارات، مؤكداً أن القوات الإيرانية تعلن عن مواقفها بـ"شفافية" حال اتخاذها أي خطوة عسكرية. ودعا دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها ضد بلاده، مشدداً على أن الردود الإيرانية لا ينبغي أن تُفسر على أنها تصعيد للتوتر. وبشأن استئناف المحادثات بوساطة باكستانية، أوضح الرئيس الإيراني أن نجاح هذه المفاوضات مرهون بإنهاء الحرب، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الأعمال العدائية، مبدياً استعداد بلاده لمواصلة الدبلوماسية إذا التزمت واشنطن بالأطر، إلى جانب استعدادها لحل القضايا مع دول الخليج على أساس احترام وحدة الأراضي، والحقوق المتبادلة.

وأعرب بزشكيان خلال الاتصال، عن تقديره لجهود فرنسا، مشيراً إلى ترحيب طهران بنهج باريس القائم على تسوية القضايا عبر الحوار، متطرقاً إلى الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في لبنان، موضحاً أن عدم التزامها بالاتفاقيات هناك يعكس سلوكها في قطاع غزة في عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. وانتقد بزشكيان صمت المجتمع الدولي حيال حرب الإبادة والجرائم الإسرائيلية، مؤكداً أن تحركات المقاومة في لبنان تأتي في سياق الدفاع الطبيعي عن البلاد وشعبها.

وفي ما يخص الدور الأوروبي، رحب بزشكيان باستعداد فرنسا للمساعدة في رفع العقوبات، قائلاً إن ذلك يستدعي اتخاذ أوروبا خطوات عملية في هذا الاتجاه، لتمهيد الطريق نحو رفع العقوبات الأميركية، مؤكداً ضرورة تطابق الأقوال مع الأفعال. واختتم تصريحاته بالترحيب بأي مبادرة تعزز السلام، معرباً عن أمله في عودة الاستقرار وتجنب تكرار سيناريوهات الهجوم العسكري تزامناً مع المفاوضات.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق موقع الرئاسة الإيرانية، دعم بلاده لوقف إطلاق النار، وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز عبر القنوات الدبلوماسية، قائلاً إن إجراءات كالحصار البحري الأميركي، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، تُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار. كما أبدى استعداد باريس للمساهمة في دفع مسار المفاوضات، والمشاركة في جهود رفع العقوبات، ومواصلة المساعي الدبلوماسية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، مشدداً على أهمية توفير ضمانات متعددة الأطراف لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

إلى ذلك، صرح مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد أكبر زاده، خلال تجمع جماهيري في مدينة بندر عباس على ساحل الخليج، مساء الأربعاء، أن القوة البحرية للحرس الثوري أثبتت عبر خطة جديدة، سيطرة إيران على مضيق هرمز، مؤكداً أن أي هجوم محتمل سيُواجَه بخطة تخرج عن حسابات العدو.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشل في كافة المحاور، بما في ذلك مساعي تغيير النظام، وسرقة اليورانيوم، والسيطرة على مضيق هرمز، موضحاً أن ترامب عجز عن إخضاع الشعب الإيراني، وأن محاولات تغيير نظام الجمهورية الإسلامية والإتيان بقيادة موالية، لم تفشل فحسب، بل أدت إلى "جعل القائد المعظم شاباً"، في إشارة إلى اختيار المرشد الشاب مجتبى خامنئي (56 عاماً)، مكان والده المرشد السابق علي خامنئي (86 عاماً).

وصرح أكبر زادة بأن ترامب سخّر كافة طاقاته لتدمير القوة البحرية والجوفضائية للحرس الثوري، لكنه لم يجنِ سوى "فضيحة عسكرية"، على حدّ تعبيره، قائلاً إن خطة سرقة اليورانيوم الإيراني في جنوب أصفهان "انتهت بفضيحة، وإن الجهود الرامية لفتح مضيق هرمز وتنفيذ خطة الحصار البحري قد باءت بالفشل". وختم بالقول إن ترامب واجه على طاولة المفاوضات "رداً إيرانياً حازماً"، وإن ما سُمّي بـ"مشروع الحرية" في مضيق هرمز قد تراجع في غضون 48 ساعة.