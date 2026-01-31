- أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات هاتفية مع الرئيسين المصري والأذربيجاني، مؤكداً تمسك إيران بالدبلوماسية ورفضها للحرب، مشيراً إلى أن الحرب لا تخدم مصالح أي طرف. - أشاد بزشكيان بجهود الدول الإسلامية في خفض التوترات ودعم إيران، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتصعيد العداء والتحريض على الاضطرابات داخل إيران، مؤكداً أن أي اعتداء سيُقابل برد حاسم. - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، مشيراً إلى أن التصعيد سيؤثر سلباً على المنطقة بأكملها، ومؤكداً دعم مصر للمبادرات الدبلوماسية.

استكمالاً لمباحثاته مع قادة المنطقة، أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مباحثات هاتفية مع كلٍّ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية تصاعد التهديدات الأميركية بشن حرب على طهران، والعلاقات الثنائية، مؤكداً تمسّك إيران بخيار الدبلوماسية من موقع متكافئ ورفضها الانزلاق نحو الحرب.

وقال بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع السيسي، إن بلاده تضع حلّ القضايا عبر المسار الدبلوماسي في مقدمة أولوياتها مقارنة بخيار الحرب، مشدداً على أن إيران تؤمن بعمق بأن الحرب لا تصب في مصلحة إيران ولا الولايات المتحدة ولا المنطقة. وعبر عن أمله في أن يكون الطرف الأميركي أيضاً قد توصّل إلى قناعة مفادها أن التهديد واستخدام القوة لا يمكن أن يدفعا إيران إلى التفاوض.

وأشاد بزشكيان بما وصفه بـ"الجهود الصادقة والمسؤولة والأخوية" التي تبذلها الدول الإسلامية في مسار خفض التوترات الإقليمية ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً السياسة المبدئية لطهران في تعزيز التقارب والتكامل الداخلي، والسعي المستمر إلى توطيد وتوسيع العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية في إطار سياستها الخارجية. ووفق موقع الرئاسة الإيرانية، اتهم بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"تصعيد العداء وفرض الحروب، وممارسة الضغوط والعقوبات"، وصولاً إلى "التحريض المباشر على الاضطرابات وأعمال الشغب داخل إيران"، مؤكداً أن إيران لم تكن ولن تكون ساعية إلى الحرب.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تهيئة مسارات دبلوماسية قائمة على العزة ومن موقع متكافئ وبعيداً عن التهديد، بما يتيح إجراء الحوارات في أجواء هادئة وبنّاءة، موضحاً أن أي اعتداء أو هجوم على الأراضي الإيرانية "سيُقابل بردّ حاسم وقوي"، مع التأكيد في الوقت نفسه على استمرار طهران في السعي إلى حلّ القضايا عبر الدبلوماسية.

من جانبه، تمنى الرئيس المصري السلام والاستقرار والأمن للشعب الإيراني وجميع شعوب المنطقة، مؤكداً أن لا حلّ عسكرياً للأزمات الإقليمية. وأشار السيسي إلى أن أي تصعيد أو توسّع في التوتر ستكون له تداعيات سلبية ليس على إيران فحسب، بل على المنطقة بأكملها، معلناً أن مصر ستواصل جهودها لخفض التوتر، وهي مستعدة لدعم المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى حلّ القضايا وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل، أجرى بزشكيان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأكد رئيسا البلدين، وفق الموقع الرئاسي الإيراني، أهمية تبادل الوفود الدبلوماسية من أجل تعميق العلاقات الثنائية وتوسيعها وتسهيل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وباكو.