- اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ترامب ونتنياهو بمحاولة تأجيج الاحتجاجات في إيران، داعيًا لتعزيز الجبهة الداخلية والاستماع للمحتجين لتجنب استغلال الأعداء للمطالب الاجتماعية. - انتقد مهدي كروبي سياسات المرشد الإيراني والبرنامج النووي، داعيًا لتشكيل لجنة مستقلة لكشف الأحداث والإفراج عن المحتجين، مؤكدًا على الحل السلمي عبر استفتاء حر. - تستمر حملة الاعتقالات في إيران ضد من تصفهم السلطات بالمشاغبين، حيث أعلن الحرس الثوري عن اعتقال عدة أشخاص بتهم تتعلق بالعنف وتخريب الممتلكات العامة.

اتّهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأوروبيين بمحاولة تأجيج الاحتجاجات في إيران وتحويلها إلى "أعمال شغب وإثارة الخلافات"، مؤكداً أن الهدف هو "تقسيم إيران"، وداعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة "الأعداء" عبر تغيير السلوك وإقامة العدل.

وأضاف بزشكيان في كلمة ألقاها خلال احتفالات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية عام 1979: "مررنا بأيام صعبة في ما يتعلق بنوعية السلوك والمشكلات التي ظهرت في الأسابيع الماضية"، موضحاً أن "جزءاً من المشكلات يعود إلينا نحن، لأننا نحن أنفسنا الداء والدواء"، وتابع: "استغل الأعداء المطالب الاجتماعية وحاولوا تحويل الاحتجاجات إلى عنف وقتل وتخريب للممتلكات العامة، بما في ذلك الهجمات على القوات العسكرية والمراكز الخدمية، وهي أفعال لا مكان لها في تقاليد أي احتجاج مدني".

ومضى قائلاً: "واجبنا المطلق كمسؤولين هو الاستماع إلى صوت المحتجين وحلّ مشاكلهم الحقيقية"، داعياً إلى مراجعة السلوك والأداء "حتى نُسقط ذريعة الأعداء الذين يسعون لتحويل الاحتجاج إلى بث للكراهية"، وأكد أن "الخدمة المخلصة هي السد الرئيسي في وجه اختراق العدو"، وشدد على أنّ "التغيير يجب أن يبدأ من سلوكنا وتعاملنا مع الناس، يجب أن ننظر إليهم كأسياد، لا كمن يُفرض عليهم الحكم والأوامر"، مضيفاً "لا تستطيع أي قوة إسقاط حكومة وشعب يتصرفان بعدل. إذا لم يحدث هذا التغيير، فلن يُصلح بالكلام والخطابات. الناس يرون أفعالنا، لا أقوالنا".

كروبي يهاجم البرنامج النووي

وفي الوقت نفسه، لا تزال تداعيات الأحداث الداخلية الصعبة في إيران مستمرة بعد مقتل آلاف الأشخاص في ليلتَي الثامن والتاسع من الشهر الجاري خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأبدت شخصيات معارضة من داخل إيران مثل رئيس الوزراء الأسبق ميرحسين موسوي (1981 ــ 1989) ورئيس البرلمان الأسبق مهدي كروبي (2000 ــ 2004) مواقف حادة تجاه ما حدث.

وقال كروبي في بيان، إنّ الاحتجاج حق للشعب، وحماية الأرواح وتأمين المواطنين واجب على الأجهزة الأمنية والشرطية للسلطة، معتبراً السلطة "مسؤولةً عن أي تقصير في مجال الأمن وعن الوجود المحتمل لعناصر أجنبية"، وتابع كروبي الذي كان قيد الإقامة الجبرية بعد انتخابات 2009 الرئاسية وأُفرج عنه العام الماضي: "عمق المأساة كبير لدرجة لا يمكن معها قبول أي عذر أو تبرير أو محاولة للتغطية"، مؤكداً أن "كشف أبعاد هذه الجريمة، بما في ذلك الأرقام الدقيقة للقتلى والجرحى والمتضرّرين، يتطلب تشكيل لجنة مستقلة من مؤسسات المجتمع المدني وأشخاص موثوقين من الشعب".

كما طالب بـ"تهيئة الظروف للإفراج غير المشروط عن المحتجين"، وانتقد كروبي سياسات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والبرنامج النووي للبلاد، واصفاً البرنامج بـ"المشروع المكلف والعقيم" الذي قال إنه "أثقل كاهل البلاد والشعب بعقوبات قاسية على مدى عقدين". وأضاف رئيس البرلمان الأسبق: "الوصول إلى الحرية والديمقراطية يتحقق بإرادة الشعب الواعية واتحاده، وليس بقنابل دول أجنبية"، واعتبر أن السبيل السلمي الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في "الرجوع إلى الشعب والاعتراف بحقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر".

استمرار الاعتقالات في إيران

من جهة أخرى، لا تزال حملة الاعتقالات مستمرة بحق من تسميهم السلطات "مشاغبين ومخربين"، وأعلن الحرس الثوري اليوم السبت في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (وسط إيران) عن اعتقال 9 أشخاص بتهمة "قيادة وتزعم الاشتباكات المسلحة خلال أعمال الشغب الأخيرة في مقاطعة كهكيلويه"، وأوضح الحرس أن هؤلاء الأشخاص أُلقي القبض عليهم في عمليات منفصلة بعد رصد استخباري ومتابعة مستمرة وتحديد هوياتهم من شعبة استخباراته في المحافظة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الاستخبارات في محافظة زنجان عن تحديد هوية واعتقال 85 شخصاً من العناصر الميدانية الرئيسية وقادة ومناصرين لجماعات معادية وعناصر متورطة في تخريب الممتلكات العامة والخاصة خلال أعمال الشغب يومَي 8 و9 من الشهر الجاري. وأوضحت أن الاعتقالات جرت بالاعتماد على بلاغات المواطنين، وأنّ الموقوفين "لعبوا دوراً محورياً في تنظيم وتنفيذ أعمال عنف وتخريب". ووفق البيان، شملت هذه الأعمال الهجوم على مقار حكومية وعسكرية وأمنية، من بينها قائممقامية مدينة طارم، ومقرات للباسيج في طارم وأبهر وهيدج بالمحافظة، إضافة إلى مخافر شرطة وشرطة الجوازات في زنجان، فضلاً عن إحراق وتخريب 26 فرعاً بنكياً، وتخريب متجر كبير ومرافق وتجهيزات عامة.