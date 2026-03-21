بزشكيان ومودي يبحثان تطورات الحرب وأمن الملاحة في مضيق رمز والخليج

- دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان إلى وقف العدوان الأميركي الإسرائيلي لضمان إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن إيران لم تكن البادئة في النزاع وأن الهجمات استهدفت منشآت مدنية وأدت إلى مقتل العديد من المدنيين. - أكد بزشكیان رفضه للاتهامات الأميركية بشأن السلاح النووي، مشدداً على أن إيران تعارض امتلاك السلاح النووي وتدعو إلى التعاون والشفافية في الأنشطة النووية السلمية، مع اقتراح إنشاء هيكلية أمنية إقليمية. - أعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن قلقه من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، داعياً إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، ومؤكداً على ضرورة العودة إلى مسار السلام.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، اليوم السبت، إن إنهاء الحرب يتطلب الوقف الفوري للعدوان الأميركي الإسرائيلي وضمان عدم تكرارها في المستقبل. وبحث بزشكیان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في ظل استمرار الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وفقا لموقع الرئاسة الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تكن البادئة في الحرب، مشيراً إلى أن "العدوان غير القانوني وقع من دون أي مبرر أثناء المفاوضات النووية"، وأدى إلى مقتل عدد من القادة والمسؤولين والمواطنين، بينهم تلاميذ مدارس، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية. وأشار بزشكیان إلى أن الولايات المتحدة استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب في بداية الحرب "من أراضي دول تستضيف قواعد أميركية"، ما أدى إلى مقتل 168 تلميذة.

كما رفض الادعاءات الأميركية بشأن محاولة منع إيران من صنع سلاح نووي، مؤكداً أن القيادة الإيرانية كانت تعارض بشدة امتلاك السلاح النووي، وأن توجيهات رسمية ودينية صدرت بعدم السعي في هذا الاتجاه. وجدد رفضه اتهام إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن إسرائيل هي من تشن هجمات في لبنان وغزة وإيران والعراق وقطر، وأن هذه العمليات تتسبب في تأزيم الأوضاع الإقليمية.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن بلاده لطالما أكدت، استعدادها للتعاون والشفافية بشأن الأنشطة النووية السلمية، داعيا إلى إنشاء هيكلية أمنية إقليمية تضم دول غرب آسيا لضمان الأمن والاستقرار من دون تدخل خارجي، مؤكداً أن وقف الاعتداءات وضمان عدم تكرارها شرط أساسي لإنهاء الحرب. وطلب بزشكیان من الهند، بصفتها الرئيس الدوري لمجموعة "بريكس"، أن تؤدي المجموعة دور مستقل لوقف الهجمات ضد إيران ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن قلق بلاده العميق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مشدداً على إدانة أي هجمات تستهدف البنى التحتية للطاقة في المنطقة لما تشكله من تهديد لأمن الطاقة والغذاء عالمياً. كما دعا مودي إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز والخليج، مؤكداً، وفق موقع الرئاسة الإيرانية، أن خيار الحرب لا يخدم أي طرف، وأن على جميع الأطراف العودة في أقرب وقت إلى مسار السلام.