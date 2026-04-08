بزشكيان وشريف: لبنان جزء من الهدنة ويجب وقف الهجمات الإسرائيلية عليه

- أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً لمناقشة وقف الحرب في لبنان، حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار، وأشاد شريف بقبول إيران لمقترح الوساطة الباكستانية. - بزشكيان أشار إلى خطة إيرانية من عشرة بنود لوقف الحرب، وأكد على أهمية التزام الأطراف المتخاصمة بمبادئ التفاوض، مشدداً على أن انعدام الأمن في مضيق هرمز والخليج نتيجة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية. - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، بينما حذر الحرس الثوري الإيراني من رد قوي على الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً أن الاعتداء على حزب الله يُعتبر اعتداءً على إيران.

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله آخر التطورات، ولا سيما الجهود التي تبذلها باكستان لوقف الحرب، حيث أكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان والهجمات الإسرائيلية عليه. وأكد شريف خلال المباحثات ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، مشدداً على أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، باعتبارها جزءاً من التفاهم، يجب أن تتوقف فوراً، وفقاً لما أورده الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية. كما جدد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد إسلام آباد للتعاون مع جميع دول المنطقة من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في الخليج والمنطقة، معرباً عن تقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية لقبولها مقترح الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال الاتصال، أوضح بزشكيان أن إيران أعلنت الخطوط العريضة لخطة من عشرة بنود باعتبارها إطاراً لوقف الحرب، مؤكداً أن أحد شروطها الأساسية هو إقرار وقف إطلاق النار في لبنان. وأعرب بزشكيان عن تقديره لـ"الجهود البنّاءة" التي تبذلها الحكومة الباكستانية، ولا سيما رئيس الوزراء وقائد الجيش، من أجل وقف الحرب. وأكد الرئيس الإيراني أن قبول إيران لمقترح باكستان بشأن وقف إطلاق النار، رغم السوابق المتعددة لانتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها وتجاوزها للقانون الدولي، "يعكس نهجاً مسؤولاً وقوياً" من جانب طهران، مشيراً إلى أنه ينبغي لدول المنطقة والعالم اغتنام هذه الفرصة للضغط على الأطراف المعتدية لمنع تكرار ما وصفه بـ"الخطأ الاستراتيجي". وشدد بزشكيان على أن هذا النهج مشروط بالتزام حقيقي من الأطراف المتخاصمة بمبادئ التفاوض والوفاء بتعهداتها.

كما دان الرئيس الإيراني عدة حالات لخرق وقف إطلاق النار، من بينها الهجوم على جزيرتي لاوان وسيري صباح الأربعاء، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "سترد بحزم على أي اعتداء". وأضاف أن حالة انعدام الأمن في مضيق هرمز والخليج هي نتيجة مباشرة للهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن ضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي يتوقف على الوقف الكامل لهذه الاعتداءات.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب، أن وزيرها عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في ظل استمرار العدوان وتوسعه، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد وإصابة المئات جراء أكثر من 100 غارة إسرائيلية على بيروت والجنوب والبقاع. وبحسب البيان، أعرب عراقجي عن تقديره للدور "البنّاء والمسؤول" الذي تضطلع به الحكومة الباكستانية، وللجهود المستمرة التي تبذلها لإنهاء الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الجانبان إلى الاتصال الأخير بين رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق ومتابعة ما اتُّفِق عليه.

ويأتي ذلك في وقت نفى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن يكون لبنان مشمولاً في اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، قائلاً لمراسلة "بي بي إس نيوز آور" في البيت الأبيض ليز لاندرز: "نعم، لم يكونوا مشمولين في الاتفاق". وأضاف أنهم لم يكونوا مشمولين بسبب حزب الله "وسيجري التعامل مع ذلك أيضاً. الأمور على ما يرام". وفي رده على سؤال عما إذا كان موافقاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أكد ترامب أن "هذا اشتباك منفصل".

في المقابل، حذّر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، من أنه في حال عدم توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان فوراً، فإنه سيوجه "رداً قوياً على المعتدين في المنطقة". وشدد قائد السلاح الجوي في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، على أن "الاعتداء على حزب الله هو اعتداء على إيران". وأضاف موسوي، في منشور على منصة "إكس": "نعمل على إعداد رد كبير على الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني في لبنان".