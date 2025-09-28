بزشكيان: لن نقبل بمحادثات نووية تجلب مشاكل جديدة

- أخبار
رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إجراء مفاوضات نووية جديدة، مشددًا على ضرورة أن تكون أي حوار منطقي وعادل دون جلب مشاكل جديدة، وذلك في ظل إعادة الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران.
رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إجراء أي مفاوضات نووية قد تجلب "مشاكل جديدة"، فيما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات على بلاده. ونقلت وكالة إسنا للأنباء عن الرئيس الإيراني قوله: "لطالما أكدنا استعدادنا لحوار منطقي وعادل يستند إلى معايير واضحة، لكن لن نقبل أبدا بمفاوضات تجلب لنا مشاكل وقضايا جديدة".
واليوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية "سناب باك" لإعادة فرض القرارات الدولية ضد إيران تُعد "عملاً غير قانوني وغير مبرر"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبرا منتهيين في الموعد المقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025".
واتهمت الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل الآلية بتحريض وضغط من الولايات المتحدة "في وقت هي نفسها متهمة بالإخلال الجسيم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستخدمت آلية تسوية النزاعات بصورة مسيئة". وأضاف البيان أن هذه الدول، بدعمها المباشر أو الضمني للعدوان العسكري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولنظام عدم الانتشار النووي".
وأعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض عقوبات واسعة على إيران بموجب آلية "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 بعد فشل محاولات دبلوماسية أخيرة. ومن المتوقع أن تشمل التدابير تجميد أصول طهران في الخارج، ووقف صفقات السلاح، وفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية.
وكان مجلس الأمن رفض، يوم الجمعة، محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل ذلك ستة أشهر أمام المجلس المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين، وصوتت تسع دول بالرفض، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.
(فرانس برس، العربي الجديد)