بزشكيان لماكرون: على الغرب أن يكسب ثقة إيران قبل استئناف المفاوضات

بعد يوم من إفراج طهران عن مواطنين فرنسيين، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، تناول خلاله العلاقات الثنائية وسبل استئناف المفاوضات المتوقفة بين طهران وواشنطن منذ يونيو/حزيران الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران وما تخلله من قصف أميركي استهدف منشآت نووية إيرانية.

ووفق ما نقله موقع الرئاسة الإيرانية، أوضح بزشكيان، في معرض رده على طلب ماكرون بشأن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة، أن "إيران سبق أن أعلنت مراراً أنها، استناداً إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية ومقتضيات عقيدتها الأمنية والدفاعية، لا تسعى بأي حال إلى امتلاك سلاح نووي". وأضاف: "للأسف، نرى أن إيران، انطلاقاً من إصرار مغرض، تُواجَه باتهامات باطلة بالسعي لتصنيع السلاح النووي، وتتعرض لضغوط وعقوبات متزايدة على هذا الأساس".

وتابع بزشكيان أن النهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على أن حلّ الخلافات يكون بالحوار والمنطق، مؤكداً أن اللجوء إلى القوة والتهديد لا يؤدي إلى الحل، بل يعمّق الخلافات ويوسّع الهوة بين الأطراف. وشدّد الرئيس الإيراني على أن طهران لطالما رحبت بالحوار والتفاهم، إلا أن الجانب الآخر هو من عليه هذه المرة أن يتخذ خطوات لبناء الثقة، باحترام حقوق الجمهورية الإسلامية وعدم السعي لفرض مطالبه المبالغ فيها. وقال بزشكيان إن "إيران ليست هي التي ينبغي أن تثبت صدق نيتها أو تبادر إلى خلق الثقة، بل على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تثبت صدقها لتكسب ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق البيان الإيراني، عن عزمه العمل على صياغة إطار جديد للتفاوض يتيح تحقيق نتيجة واضحة بين إيران والدول الغربية. وأكد ماكرون أنه "من الضروري أن تستمر اتصالاتنا وحواراتنا في سبيل تعزيز الشفافية وبناء الثقة، بما يقود إلى اتفاق شامل يسهم في رفع العقوبات وتحسين وتنمية العلاقات المتبادلة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن طهران لن تتفاوض مطلقاً بشأن القضايا الصاروخية، مشيراً إلى أن "الملف الصاروخي والملف الإقليمي كانا دائماً مطروحين، وموقفنا منهما واضح منذ البداية". وأضاف: "في حال ستُجرى المفاوضات في المستقبل، فستكون حصراً حول الشأن النووي".

وفي ما يتعلق بملف الفرنسيين المعتقلين في إيران، أوضح عراقجي في حديث لوسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنهما دينا بتهمة التجسس، مضيفاً أن "السلطة القضائية أعلنت مساء أمس أنهما شُملا بالعفو الإسلامي وتم الإفراج عنهما"، وأشار إلى أن المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري أُفرج عنها وهي حالياً في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس.