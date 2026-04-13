بزشكيان لماكرون: المطالب الأميركية المفرطة حالت دون التوصل لاتفاق

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان جدية إيران في مفاوضات إسلام أباد، مشيراً إلى التفاهمات الفنية المحققة، لكن الإفراط في المطالب الأميركية حال دون الاتفاق النهائي. كما رفض تهديدات ترامب بشأن مضيق هرمز، مؤكداً على سعي إيران لضمان أمن الملاحة واستعدادها لمواجهة التهديدات. - تناول الاتصال الهاتفي بين بزشكيان وماكرون المستجدات الإقليمية، حيث شدد بزشكيان على الالتزام بالمبادئ الدولية واستعداد إيران للحوار، مؤكداً أن الدبلوماسية هي الحل الأمثل للخلافات. - أعلن ماكرون عن محادثات مع المملكة المتحدة لإقامة بعثة متعددة الجنسيات لإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى مشاوراته مع ترامب بشأن ملف لبنان والملف النووي الإيراني.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي هو الثاني خلال يومين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد، أول أمس السبت، "أبدى جدية وحسن نية للتوصل إلى اتفاقٍ مستدام"، موضحاً أنّه "رغم التفاهمات الفنية التي تحققت بين الأطراف، فإن الإفراط في المطالب وانعدام الإرادة السياسية لدى المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى حالا دون الوصول إلى اتفاق نهائي".

وأضاف بزشكيان أن التهديد الأخير الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز "أمر مرفوض"، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "كانت دائماً تسعى لضمان أمنٍ مستدام لحركة عبور السفن في هذا الممرّ الاستراتيجي، وأن أيّ تهديد لأمن المنطقة ستكون له انعكاسات واسعة على التجارة العالمية". كما أكد أنّ إيران "مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو ضمن إطار مصالحها الوطنية".

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، تناول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين آخر المستجدات الإقليمية، ومسار مفاوضات إسلام أباد، وملف وقف إطلاق النار. وشدد بزشكيان على ضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية، مؤكداً أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة الحوار حصراً في إطار القوانين الدولية وبهدف صيانة حقوق الشعب الإيراني، وأن أوروبا يمكنها عبر دور بنّاء دفع الولايات المتحدة إلى احترام هذه الأطر.

وأوضح الرئيس الإيراني أن سياسة بلاده المبدئية تقوم على تعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي وتطوير التعاون البنّاء مع دول الجوار، مؤكداً أن السياسات المبنية على التهديد والضغط والعمل العسكري "ليست حلاً، بل ستزيد الأوضاع تعقيداً وتعمّق مشكلات الطرف الأميركي". وأكد أن الدبلوماسية هي المسار الأمثل لحلّ الخلافات، وأن إيران "مع الحفاظ على عزّتها واقتدارها الوطني، مستعدة للحوار ضمن الأطر القانونية".

وفي جانب آخر من الاتصال، أشار الرئيس الإيراني إلى ملف وقف إطلاق النار، متهما الطرف الآخر بخرق التفاهمات التي أدت إلى الهدنة، مبيناً أن شروط إيران في هذا السياق "قد أُعلنت بشكل واضح، وأن طهران التزمت بتنفيذ تعهداتها خلافاً لبعض الادعاءات، وهو ما تؤكده أيضاً السلطات الباكستانية".

وبخصوص الملف النووي، قال بزشكيان إن إيران توصلت سابقاً إلى تفاهمات واضحة مع الدول الأوروبية، وإن أطر هذه التفاهمات معروفة تماماً، معتبرا أنّ "إيران لم تتجه يوماً إلى خطواتٍ تتجاوز القواعد الدولية، ولا تزال مستعدة لاستئناف المفاوضات ضمن تلك الأطر".

من جهته، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق موقع الرئاسة الإيرانية، إلى مشاوراته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأكيده ضرورة إدراج ملف لبنان ضمن الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار، متحدثا عن رؤيته بشأن الملف النووي الإيراني والتطورات المرتبطة بالنظام القانوني لمضيق هرمز.

ماكرون: باريس ولندن تعدّان لمحادثات بشأن مهمة "سلمية" لمضيق هرمز

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي الاثنين، أن باريس ولندن ستنظمان قريبا محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال ماكرون عبر منصة إكس: "في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمرا تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق". وشدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".