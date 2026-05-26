بزشكيان لقادة المنطقة: العمل جار لإتمام مذكرة تفاهم مع واشنطن

- أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالات هاتفية مع قادة دول المنطقة لتهنئتهم بعيد الأضحى ومناقشة تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، معربًا عن تفاؤله بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء التوترات الإقليمية. - أكد بزشكيان لأمير قطر استعداد إيران للتوصل إلى إطار يحفظ الكرامة، مشددًا على أهمية التزام الأطراف بتعهداتها الدولية، بينما أكد أمير قطر دور الدوحة في تعزيز السلام الإقليمي. - تباحث بزشكيان مع قادة عمان وتركيا ومصر حول تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، مشيدًا بدورهم في دعم الاستقرار، ومؤكدًا رغبة إيران في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية.

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية منفصلة مع قادة دول المنطقة لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى وبحث آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية، وسط أجواء من التفاؤل بقرب التوصل إلى مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والحرب في المنطقة.

وفي اتصال مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد بزشكيان أن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار يحفظ الكرامة لإنهاء الحرب والتوترات الجارية في المنطقة، وأوضح أن إيران أثبتت صدقها والتزامها بمسار الحوار، مشدداً على أن الوقت قد حان ليظهر الطرف الآخر إرادته ويلتزم بتعهداته الدولية فعلاً وقولاً. وكشف الرئيس الإيراني أن "جهوداً جادة ومهنية" تُبذل حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على الوثائق والنصوص المطروحة، بهدف رسم "مسار واضح" لتحقيق الاستقرار. من جانبه، أكد أمير دولة قطر، وفق ما نقله موقع الرئاسة الإيرانية، أن الدوحة لن تدخر جهداً في سبيل إرساء السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، وستواصل أداء دورها الوسيط والبناء في هذا السياق.

وفي حديثه مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب بزشكيان عن أمله في استقباله قريباً في طهران لإجراء محادثات عن قرب حول سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء بمستوى العلاقات، مؤكداً أن سلطنة عمان تحظى بمكانة خاصة في سياسة حسن الجوار التي تنتهجها إيران. من جانبه، شدد سلطان عمان على ضرورة حفظ الوحدة وتعزيز التضامن بين المسلمين، مؤكداً أن مسقط ستواصل مشاوراتها البناءة مع جميع الأطراف لترسيخ أمن المنطقة.

وخلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دعا بزشكيان إلى معالجة العوائق التجارية عند الحدود المشتركة، معرباً عن تقديره للمواقف المبدئية لتركيا، قيادة وشعباً، في دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، ووصف دور أنقرة في دفع المسارات الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي بأنه "دور قيّم". بدوره، أكد أردوغان أن تركيا ستواصل بجدية جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراعات وتعزيز التكامل الإقليمي.

كما أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الأضحى، وتباحثا بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. وأعرب السيسي عن ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب، مؤكداً دعم القاهرة الكامل لمسار المفاوضات، وحرص مصر على أداء دورها في تسهيل هذا الحوار، وفق ما أورده التلفزيون الإيراني. من جانبه، عبّر بزشكيان عن تقديره للمساعي المصرية وجهود بقية الأطراف الإقليمية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، مؤكداً رغبة إيران الجادة في تعزيز وتوطيد علاقاتها مع الدول العربية، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.