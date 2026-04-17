- بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير التطورات الإقليمية وجهود وقف الحرب، مشيدًا بدور باكستان الفاعل في هذا المسار، ومؤكدًا على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. - شدد بزشكيان على وحدة الأمة الإسلامية كعامل أساسي لإحباط أهداف الكيان الصهيوني، وأكد أن أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها، معربًا عن عدم ثقة الشعب الإيراني بالولايات المتحدة. - أكد الجنرال عاصم منير على أهمية الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، داعيًا لتعزيز التعاون الإقليمي، بينما أشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف إلى أهمية تطوير العلاقات مع باكستان لتحقيق السلام الشامل.

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير

، الخميس، آخر التطورات الإقليمية وجهود وقف الحرب، مشيداً بالدور "الفاعل والمؤثر والمسؤول" الذي تضطلع به باكستان في هذا المسار، مؤكدًا أنّ طهران تعمل على إرساء السلام والاستقرار الدائم في المنطقة، مع تمسّكها بحقوق الشعب الإيراني ضمن القوانين والمعايير الدولية.

وأوضح بزشكيان أن بلاده تعتبر جميع الدول الإسلامية "دولاً شقيقة"، مشدداً على أن وحدة الأمة الإسلامية "تمثل عاملاً أساسياً في إحباط أهداف الكيان الصهيوني ومنع استغلال الأراضي الإسلامية ضد الشعوب المسلمة". كما أشار إلى أن "أمن المنطقة يجب أن يُدار من قبل دولها"، لافتاً إلى أن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة بسبب نقضها المتكرر للالتزامات.

وأضاف الرئيس الإيراني أن هجمات بلاده على القواعد الأميركية في المنطقة "جاءت في إطار الضرورات الدفاعية ورداً على ظروف مفروضة". من جانبه، أكد الجنرال عاصم منير أن استمرار الجهود والمساعي الدبلوماسية يمكن أن "يفتح الطريق قريباً أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب"، داعياً دول المنطقة إلى تعزيز التعاون من أجل بناء بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

كما التقى قائد الجيش الباكستاني مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف الخميس في طهران. وقال قالیباف إن "تطوير العلاقات الشاملة مع دول الجوار هو سياسة ثابتة للجمهورية الإسلامية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يحظى بأهمية خاصة في العلاقة مع باكستان نظراً إلى قرب الشعبين وتوافق سياسات البلدين". وقال قالیباف إن بلاده "تسعى إلى سلام شامل لإيران والمنطقة بأسرها"، معرباً عن أمله في أن "ينهي الذين أشعلوا الحرب ويسعون اليوم بقوة إلى وقفها السلوكيات السابقة التي أوجدت حالة من انعدام الثقة في أقوالهم وأفعالهم". وأضاف أن إيران "مصممة على تحقيق السلام والأمن الكاملين في المنطقة"، إلا أن "وعود الطرف الآخر التي لم يُلتزم بها كانت دائماً سبباً في عدم التوصل إلى نتائج".

وأوضح أن موضوع "وقف إطلاق النار الشامل في جميع مناطق الاشتباك" يُعد أحد بنود الاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، مشيراً إلى أنه أكد في اتصاله الخميس مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان "جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الشامل" وله دور أساسي في دفع مسار السلام المستدام في المنطقة.

من جانبه، قال قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إنه أصدر، منذ اليوم الأول للحرب، "أوامر واضحة بعدم تسجيل أي حادث أمني على الحدود بين إيران وباكستان"، مؤكدًا إدراكه "أهمية وقف إطلاق النار في لبنان" الذي "يتابعه من كثب"، وأكد أن بلاده "تواصل جهودها واتصالاتها بجدية"، معرباً عن أمله في لقاء قالیباف "قريباً" في إسلام أباد.