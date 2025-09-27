- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن وقف تفعيل آلية "سناب باك"، بسبب طلب أمريكي غير مقبول بتسليم اليورانيوم المخصب مقابل مهلة ثلاثة أشهر. - أشار بزشكيان إلى أن إيران أعدت التدابير اللازمة لمواجهة تفعيل العقوبات، مستندة إلى علاقاتها مع دول الجوار ومنظمات دولية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. - شدد بزشكيان على أن الوحدة الداخلية والقوة الشاملة هما الضمانة لمواجهة الأزمات، محملاً إسرائيل مسؤولية جرّ المنطقة إلى سفك الدماء.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن وقف تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات الدولية على إيران، عازياً السبب إلى طلب أميركي "غير مقبول" بتسليم كل ما لدى إيران من اليورانيوم المخصب مقابل منحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهذا أمر مرفوض تماماً".

وبحسب التلفزيون الإيراني، قال بزشكيان، قبيل مغادرته نيويورك عائداً إلى طهران، إن مفاوضاته مع الأطراف الأوروبية أفضت إلى تفاهمات، "لكن المطالب غير المنطقية من الجانب الأميركي جعلت من الطبيعي أن يتعذر التوصل إلى اتفاق لتعليق آلية إعادة فرض العقوبات". وأضاف برشكيان: "هم بعد أشهر قليلة سيطرحون مطلباً آخر، ويقولون إنهم يريدون تفعيل سناب باك. وإذا خُيّرنا بين مطالبهم غير العقلانية وتفعيل سناب باك، فسنختار الأخيرة، وسنتمكّن رغم ذلك من حل مشكلاتنا".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده أعدت التدابير اللازمة لمواجهة احتمال تفعيل الآلية، مستنداً إلى علاقاتها مع دول الجوار، ودول بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، إضافة إلى "الثقة الراسخة لدى الشعب الإيراني في بلده ووحدة أراضيه واعتزازه بكرامته وسيادته". وأشار بزشكيان إلى أن أفعال إسرائيل والدعم الأميركي لها لا تخلّف سوى النفور لدى أحرار العالم وأن هذا الشعور بات يتجسد في المحافل الدولية، آملاً أن تظهر قريباً "نتائج نهضة السخط الشعبي العالمي ضد إسرائيل".

وفي استعراضه لجدول أعماله على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أنه سعى عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية إلى إيصال رسالة واضحة أن "إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن الاتهامات الإسرائيلية والأميركية ليست سوى عرض مسرحي لتشويه صورة إيران".

وشدد بزشكيان، وفق وكالة إرنا الحكومية، على أن "إيران لم ولن تسعى لامتلاك القنبلة النووية"، قائلاً إنه حتى وإن وُجدت في الداخل الإيراني وجهات نظر مختلفة، فإن "السياسة العملية والعقيدة التنفيذية للدولة يستندان إلى توجيهات المرشد الأعلى (علي خامنئي) وستبقى الحكومة متمسكة بهذا الخط".

وبشأن الموقف الإيراني بعد تفعيل "سناب باك"، أكد "لن نستسلم"، مضيفاً أن "القوة الشاملة والوحدة الداخلية هما الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه الأزمات". وأردف: "إذا كنا ضعفاء فسيسحقوننا، لكن إذا قوّينا أنفسنا في المجالات كافة، من التواصل الداخلي إلى التطور العلمي والثقافي، فلن نخشى هذه الأزمات، فهي مسار لا بد من اجتيازه". وفي ختام تصريحه، حمّل بزشكيان الكيان الإسرائيلي مسؤولية "جرّ المنطقة والعالم إلى سفك الدماء"، مؤكداً أن التاريخ سيصدر حكمه الصارم على جرائمه، "ولن تخلف سوى القبح والعار لمرتكبيها وداعميهم".