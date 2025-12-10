بزشكيان سيلتقي بوتين في تركمانستان

- لقاء مرتقب بين إيران وروسيا: سيجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان، دون تحديد موعد الاجتماع. - دعم إيراني لفنزويلا: أكد الرئيس الإيراني دعم بلاده لفنزويلا ضد التهديدات الأميركية، واصفاً التحركات الأميركية بأنها غير قانونية وتهدد السلام العالمي. - تعزيز العلاقات الإيرانية الفنزويلية: أشاد الرئيس الفنزويلي بالدعم الإيراني، مشيراً إلى العلاقات القوية بين البلدين، ومؤكداً على رفض الادعاءات الأميركية واستعداد فنزويلا لتعزيز التعاون مع طهران.

ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن سفير إيران لدى روسيا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان. ولم تذكر الوكالة موعد انعقاد الاجتماع. وكان الرئيس الإيراني قد عبر عن دعم بلاده، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لفنزويلا في مواجهة التهديدات الأميركية، مؤكداً في اتصال مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ "إيران تعتبر فنزويلا صديقاً وحليفاً حقيقياً لها، وستواصل دعمها لها في جميع الظروف، ولا سيّما في الوضع الحساس الحالي".

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، قال بزشكيان لنظيره الفنزويلي إنّ "إيران تتابع عن كثب تطورات منطقة الكاريبي والتحركات الأميركية على سواحل فنزويلا، وتتضامن بالكامل مع حكومة وشعب فنزويلا". واعتبر الرئيس الإيراني هذه التحركات "عملاً غير قانوني تماماً، ومنتهكاً للقواعد الدولية، وبدعة خطيرة في تهديد السلام والأمن العالمي"، موضحاً أنّ بلاده تدين بشدّة هذه التحركات الأميركية ضدّ كاراكاس.

وفي المقابل، ثمنَّ الرئيس الفنزويلي خلال الاتصال الهاتفي "الدعم الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه حكومة وشعب فنزويلا"، مبيّناً أن "شعبَي بلدينا لطالما كانا متحدين، وتمكّنا عبر سنوات طويلة من إقامة علاقات راسخة قدّمت نموذجاً للعلاقات الودية القائمة على السلام والتعاون والتنمية".

وشدّد مادورو على أنّ "الإجراءات الأميركية استفزازية وغير ضرورية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "الادعاءات الكاذبة للولايات المتحدة ضدّ الشعب الفنزويلي النبيل تواجه رفضاً واسعاً من الرأي العام العالمي، حتى داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى الرفض القاطع من شعبنا".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن مادورو تأكيده أنّ "الشعب الفنزويلي اليوم أقوى وأكثر وحدة من الماضي، ويزداد استعداداً يوماً بعد يوم لتحقيق السلام والانتصار؛ وسنواصل طريق التنمية والتقدّم"، مؤكّداً جدية بلاده في تعزيز علاقاتها وتوسيع تعاونها مع طهران، والإبقاء على اتصالات دائمة معها.