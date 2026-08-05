بزشكيان: العدو يسعى إلى زرع الفرقة.. والتواصل مع المرشد صعب للغاية

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن جهود "العدو" تهدف لتفكيك إيران وإثارة الفرقة، مشيدًا بصمود الشعب الإيراني في مواجهة هذه التحديات منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. - وصف بزشكيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأنه شخصية استثنائية، مشيرًا إلى صعوبة التواصل معه في الظروف الراهنة، ومؤكدًا على أهمية العدالة في التعامل مع جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم. - أشار بزشكيان إلى أن الضغوط الخارجية تهدف لدفع المواطنين للاحتجاج، مؤكدًا على قوة القيادة الإيرانية ودورها في مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، إن جميع جهود "العدو" خلال الفترة الماضية انصبت على تفكيك إيران وإثارة الفرقة بين مواطنيها، مؤكدا أن صمود البلاد حتى الآن تحقق بفضل جميع أبناء الشعب الإيراني، وليس فقط الذين كانوا في الشوارع دعما للنظام منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي. وأضاف بزشكيان في مقابلة تلفزيونية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد أن التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "صعب للغاية" في الظروف الراهنة، واصفا المرشد الراحل علي خامنئي بأنه "كان سندا قويا للحكومة".

كما وصف بزشكيان شخصية المرشد الحالي بأنها "استثنائية"، نافيا أن تكون الأحاديث التي يطلقها بعض الأشخاص بشأن طريقة تعامل قائد الثورة مع الحكومة "لا تمت بصلة إلى شخصيته". وقال بزشكيان إن الشعب يضم كل من يعيش في إيران، بصرف النظر عن العقيدة أو المعتقد أو الرأي أو الجنس أو القومية، مضيفا أن من واجب السلطة التعامل مع المواطنين على أساس العدالة.

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وأشار إلى أن الضغوط التي يمارسها العدو على إيران تهدف إلى دفع المواطنين نحو الاحتجاج، وقال إن وجود القيادة يمثل نقطة قوة للبلاد، مضيفا أن أطرافا داخلية تسعى إلى إثارة الفرقة وتحقيق أهداف تياراتها السياسية حاولت استغلال رسالة المرشد مجتبى خامنئي بشأن المفاوضات ومذكرة التفاهم مع واشنطن خلال يونيو/ حزيران خدمة لأغراضها.

وقال الرئيس الإيراني إن البلاد واجهت مشكلات مختلفة منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة، مضيفا أن جميع مؤسسات الدولة والشعب أسهموا في مواجهة هذه الصعوبات، الأمر الذي جعل إيران اليوم تعرف بوصفها "دولة قوية تتمتع بعزة كبيرة". وأضاف أن هناك من خطط للسيطرة على إيران خلال 48 ساعة بعد الحرب، على غرار ما حدث في سورية، وفقا لما قاله، ووصف اغتيال كبار الشخصيات الإيرانية في بداية الحرب بأنه "مؤلم"، قائلا إنه ينبغي إسناد المسؤوليات إلى الأشخاص المؤهلين، لا إلى المنتمين إلى تيار سياسي بعينه. وأضاف أنه لا ينبغي أن يعتبر شخص نفسه أفضل من الآخرين بسبب انتمائه إلى فئة أو مجموعة بعينها.

وقال إن الشخص الأكثر قدرة هو الأقل ارتكابا للأخطاء، حتى لو لم يكن متفقا مع السلطة في معتقداته أو رؤاه، مضيفا أن الالتزام بهذا المعيار يمنع منح المناصب لأشخاص غير مؤهلين أو غير متعلمين. وأضاف أن العدو يعارض كل ما يمكن أن يؤدي إلى نمو إيران وتقدمها. وفي إشارة إلى أحداث يناير/كانون الثاني الماضي بعد اندلاع احتجاجات واسعة ومقتل أكثر من ثلاثة آلاف وفق بيانات رسمية، أكد بزشكيان أن تلك الأحداث "لا يمكن نسيانها"، مهاجما من يعلنون أن عدد القتلى تراوح بين 30 ألفا و40 ألفا، واصفا إياهم بأنهم "بلا مروءة وباعة للوطن".