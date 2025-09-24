بزشكيان: إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطابه أمام الأمم المتحدة أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، متهماً إسرائيل بزعزعة استقرار المنطقة وداعياً لفرض عقوبات دولية عليها، مشيراً إلى انتهاكات الدول النووية لمعاهدة عدم الانتشار النووي. - انتقد بزشكيان محاولات الدول الأوروبية الثلاث لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن ضد إيران، معتبراً ذلك انتهاكاً للالتزامات القانونية وإطاحة بالاتفاق النووي، مشيراً إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران. - شدد بزشكيان على مقاومة إيران للمعتدين، مؤكداً أن المشروع التوسعي لإسرائيل يهدد الأمن الإقليمي، وطرح رؤية إيرانية للتعاون الجماعي والأمن المشترك والتنمية المستدامة.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن إيران "لا تسعى مطلقاً إلى امتلاك السلاح النووي"، متهماً إسرائيل بأنها "المسؤول عن زعزعة استقرار المنطقة"، ومؤكداً ضرورة إخضاعها للعقوبات الدولية. وأشار بزشكيان إلى أن الدول التي تمتلك أكبر الترسانات النووية تواصل تطوير أسلحتها في انتهاك لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، فيما تلجأ منذ سنوات إلى "اتهامات واهية" لممارسة الضغط على إيران.

وأوضح بزشكيان أن الدول الأوروبية الثلاث ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، وبإيعاز من الولايات المتحدة، حاولت الأسبوع الماضي إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، وهو ما عدّه "إلغاءً لمظاهر حسن النية وانتهاكاً للالتزامات القانونية"، مؤكدا أن هذا المسار "أطاح بالاتفاق النووي الذي كانت تلك الدول تعتبره أكبر إنجاز دبلوماسي لها".

وفي استعراض مباشر لتداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران خلال يونيو/ حزيران الماضي، حمل الرئيس الإيراني صور الضحايا الأطفال والمدنيين الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي الأميركي على المدن والبنى التحتية الإيرانية، وقال إن "هذا العدوان حصل في وقت كانت المفاوضات مع أميركا جارية"، معتبرا أنه مثّل "خيانة فاضحة للدبلوماسية وضربة قاصمة لثقة المجتمع الدولي، وإمكانية بناء السلام الإقليمي".

الصورة بزشكيان يرفع صور ضحايا الهجوم الإسرائيلي على إيران خلال كلمة أمام الجمعية العامة، نيويورك 24 سبتمبر 2025 (Getty)

وربط بزشكيان هذا الهجوم بالسياق الأوسع من الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، قائلا: "على مدى العامين الماضيين شهد العالم إبادة جماعية في غزة، وهدم المنازل، وانتهاك السيادة المتكرر في لبنان، وتدمير البنى التحتية في سورية، والهجمات على الشعب اليمني". وأكد أن "مشاهد الأطفال الهزيلين في أحضان أمهاتهم، والجوع القسري، وانتهاك الحقوق الوطنية، واستهداف الشعوب بشكل مباشر، كلها وقعت تحت غطاء الدفاع عن النفس بدعم غير مشروط من أقوى قوة مسلحة في العالم".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده "وقفت شامخة أمام العواصف التاريخية" ورفضت مراراً الخضوع للمعتدين، مشيراً إلى أن "المقاومة الشعبية الأخيرة على مدى 12 يوماً أفسدت حسابات الأعداء، إذ وقف الشعب، رغم العقوبات القاسية والضغط النفسي، صفاً واحداً خلف قواته المسلحة". وأكد أن "المشروع التوسعي والعدواني للكيان الصهيوني يهدد الأمن الإقليمي والعالمي"، مبيناً أن إسرائيل بدل السلام تُحِلُّ "الهيمنة والأبارتهايد". وجدد الرئيس الإيراني إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي على قطر، معلناً دعم إيران الكامل لها.

وطرح بزشكيان رؤية إيرانية للعالم تقوم على "الثقة والاحترام المتبادل وتعددية الأطراف"، مع دعم إعادة بناء المؤسسات الدولية ورفض الاستقطاب السياسي، مؤكداً أن "رؤية طهران لمستقبل المنطقة ترتكز على التعاون الجماعي، والأمن المشترك، والتنمية المستدامة، والعدالة الاقتصادية، واحترام السيادة الوطنية"، و"تقوم على سلام حقيقي ودائم لا على سلام مفروض بالقوة".