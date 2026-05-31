بزشكيان: إدارة إيران يجب أن تخرج من الحلقة الضيقة لصنّاع القرار

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على ضرورة توسيع دائرة صناع القرار لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه إيران، مشددًا على أهمية الحضور الفعلي وتحمل المسؤولية في معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة نتيجة العدوانات الأخيرة. - انتقد بزشكيان الإعلام الرسمي الإيراني لعدم دقته في نقل المعلومات، داعيًا إلى مراجعة جادة لتحسين الصورة الواقعية للبلاد، وأكد على دور الإعلام المسؤول في الظروف الحساسة. - دعا بزشكيان الجامعات والأكاديميين للمساهمة في تصحيح المسارات ورفع الكفاءة، مشددًا على أهمية التحليلات العلمية الموثقة في تعزيز الوعي العام وتجنب المعلومات غير الموثقة.

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه تحديات ومشكلات متعددة، مشدداً على أن إدارة إيران "يجب ألا تبقى محصورة في دائرة ضيقة من المديرين وصنّاع القرار". ونقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله خلال اجتماع مع وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا حسین سیمئی وعدد من نواب الوزير وكبار المسؤولين في الوزارة، إن حل مشكلات البلاد "لا يمكن أن يتحقق من الهامش أو من موقع المراقب"، مضيفاً أنه "لا ينبغي البقاء في موقع المتفرج وخارج الميدان".

وأكد الرئيس الإيراني أن معالجة الأزمات تتطلب "الحضور في الميدان، وتحمل المسؤولية، واتخاذ خطوات عملية"، لافتاً إلى أن "العبء الثقيل الملقى اليوم على عاتق الجميع يفرض تعبئة كل طاقات البلاد من أجل تجاوز المشكلات".

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تواجه فيه إيران أزمات اقتصادية متزايدة، بعدما شهدت عدواناً أميركياً إسرائيلياً في يونيو/حزيران الماضي استمر 12 يوماً، وعدواناً آخر بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، وانتهى إلى هدنة هشة من دون أفق لاتفاق. وخلّف العدوانان، وخاصة الأخير، أضراراً كبيرة على الاقتصاد الإيراني المتأزم.

وفي جانب آخر، أشار بزشكيان إلى أهمية الإعلام "المسؤول والدقيق" في الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، قائلاً إن إيران تواجه اليوم "قضايا وتحديات متعددة"، وإن طريقة نقل المعلومات وصياغة الرواية بشأن الوقائع تكتسب أهمية خاصة في مثل هذه الظروف. وانتقد الإعلام الرسمي الإيراني قائلاً: "للأسف، نشهد في بعض الحالات تحليلات وروايات في وسائل الإعلام الرسمية يمكن أن ترسم صورة غير واقعية عن أوضاع البلاد، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة جادة".

وتابع الرئيس الإيراني أن القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصناعية والزراعية وقطاع الطاقة، جميعها تتيح مجالات واسعة أمام الجامعات للمساهمة بدور فاعل، مؤكداً وجود فرص كبيرة لإحداث تحول، وتصحيح المسارات، ورفع مستوى الكفاءة، داعياً الجميع إلى المساهمة في هذا المسار. كما شدد بزشكيان على ضرورة أن يضطلع الأكاديميون بدور في "تصحيح النظرات الخاطئة، ورفع مستوى الوعي العام، وتعزيز التحليلات العلمية الموثقة"، قائلاً إنه "لا ينبغي السماح بأن يتأثر الفضاء العام بمعلومات غير موثقة أو بتفسيرات تفتقر إلى الأساس العلمي".

إلى ذلك، أعلن جهاز الاستخبارات الإيراني في محافظة أذربيجان الغربية، اعتقال شخصين بتهمة "خيانة الوطن والتخابر" مع إسرائيل في مدينة أورومية مركز المحافظة، مضيفاً أنهما قد نشرا إحداثيات أماكن مختلفة مثل المساجد والمدارس ومقرات الباسيج على منصة تليغرام وإرسال صور الأماكن المدمرة إلى إسرائيل بعد قصفها، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة.