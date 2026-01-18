بزشكيان: أي هجوم على خامنئي يعني حرباً شاملة ضد الشعب الإيراني

- حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن أي هجوم على المرشد علي خامنئي سيعني حربًا شاملة على الشعب الإيراني، مشيرًا إلى تأثير العقوبات الأمريكية على معيشة الإيرانيين. - انتقد خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا واشنطن وتل أبيب بالوقوف خلف الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدًا أن الشعب الإيراني كسر ظهر الفتنة. - رغم توقف الاحتجاجات وعودة الهدوء، لا تزال حالة التأهب العسكري قائمة، مع استمرار تهديدات ترامب بشن ضربات على إيران، وفقًا لتقرير "واشنطن بوست".

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، من أن أي هجوم محتمل على المرشد علي خامنئي، سيعني شنّ حرب شاملة على الشعب الإيراني. جاء ذلك في تدوينة نشرها بزشكيان عبر منصة "إكس"، أشار فيها إلى الآثار السلبية للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال إن "الشعب الإيراني إذا كان يواجه صعوبات في حياته أو ضيقا في المعيشة، فإن أحد أهم أسباب ذلك هو العداء المستمر منذ فترة طويلة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، والعقوبات اللاإنسانية التي يفرضونها". وأشار بزشكيان إلى أن "أي هجوم على قائدنا (خامنئي) يعني حربا شاملة ضد الشعب الإيراني".

والسبت، وجّه خامنئي انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهماً واشنطن وتل أبيب بالوقوف خلف الاحتجاجات التي شهدتها إيران أخيراً. وقال خامنئي، في كلمة له أمام آلاف الإيرانيين إنّ "الاضطرابات الأخيرة كانت أميركية"، مضيفاً: "لقد كسر الشعب الإيراني ظهر الفتنة"، متوعّداً "لن نقود البلد نحو حرب لكننا لن نترك أيضاً المجرمين في الداخل وعلى الساحة الدولية". وتابع خامنئي: "نعتبر الرئيس الأميركي مجرماً لتسببه بالخسائر في الأرواح والممتلكات، ولأنه وجّه تهمة كبيرة للشعب الإيراني".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس بزشكيان بحالة الاستياء. وعلى خلفية موجة الاحتجاج، تصاعدت ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران إلى حد تهديد ترامب بشن ضربات على الجمهورية الإسلامية بزعم حماية المتظاهرين.

لكن ورغم توقّف مظاهر الاحتجاج، وعودة الهدوء إلى مراكز المدن الإيرانية، إلى جانب تراجع لهجة الرئيس الأميركي تجاه طهران، فإنّ حالة التأهّب العسكري لا تزال قائمة، وخيار توجيه ضربة أميركية لإيران لم يُرفع عن أجندة ترامب بعد. ووفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ غياب التهديدات العلنية لا يعني بالضرورة انحسار خطر المواجهة، إذ لا يُستبعد أن تكون الإدارة الأميركية بصدد كسب الوقت تمهيداً لترتيب هجوم واسع النطاق.

(الأناضول، العربي الجديد)