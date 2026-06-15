برّي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران ويشكر البلدين والوسطاء

- رحّب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مشيداً بالجهود التي بذلتها دول مثل باكستان وقطر والسعودية ومصر لتحقيق هذا الاتفاق الذي يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ولبنان. - أكد برّي على أهمية تضمين المذكرة بنداً لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيراً إلى أن الاتفاق يحفظ سيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني، رغم عدم تلقي بيروت تفاصيل الاتفاق بعد. - في المقابل، رفضت إسرائيل الالتزام بالاتفاق، مهددة بمهاجمة إيران إذا تعرضت لهجوم، وأكدت استمرار وجودها في المناطق الأمنية العازلة في لبنان وغزة وسوريا.

رحّب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، معتبراً أن "الاتفاق يرسي الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان". ونوه برّي في بيان لمكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين، بـ"الجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمناً لبنان".

وقال المكتب الإعلامي إن بري توجّه بالشكر والتقدير إلى إيران والولايات المتحدة وقيادتهما على "تمسّكهما وإصرارهما تضمين المذكرة التي تم التوافق عليها بنداً أساسياً وملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بما يحفظ سيادته على كامل ترابه، وبما لا يناقض استقلالية وحرية قراره الوطني والسيادي، وعدم وقوعهما في الفخ الذي نصبه المستوى السياسي الإسرائيلي بقيادة (رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

إلى ذلك، قال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن بيروت لم تتبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي. ولم يُعلن رسمياً بعد عن بنود الاتفاق، لكن إيران أكدت على لسان نائب وزير خارجيتها، كاظم غريب آبادي، أن الاتفاق "يوقف الحرب فوراً وبشكل دائم"، في وقت قالت باكستان إن الاتفاق يشمل لبنان، وهو مطلب تمسّكت به طهران خلال المفاوضات الشاقة المتواصلة منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في الثامن من إبريل/نيسان لم يُحترم فعلياً.

رصد إسرائيل ترفض الالتزام باتفاق وقف الحرب والانسحاب من لبنان

في المقابل، أعلنت إسرائيل عن عدم التزامها بالاتفاق ورفضها وقف العدوان على لبنان أو الانسحاب من أراضيه. وتوعّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمهاجمة إيران بقوة إذا هاجمت إسرائيل بسبب التطورات المتعلقة بلبنان، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق الأمنية العازلة التي احتلها في الأراضي اللبنانية وغزة وسورية. وقال كاتس إنه يقود سياسة واضحة الى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقوم على بقاء القوات في هذه المناطق دون تحديد مدة زمنية. وأدلى وزراء في حكومة نتنياهو بتصريحات مماثلة، على رأسهم الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.