برّاك للبارزاني: أي حكومة تنصّبها إيران لن تكون ناجحة

- أعرب المبعوث الأميركي إلى سورية، توم برّاك، عن رفض واشنطن لأي حكومة عراقية تحت تأثير إيران، مشيراً إلى أن ذلك لن يحقق تطلعات الشعبين العراقي والسوري ولن يعزز الشراكة مع الولايات المتحدة، وذلك خلال مكالمة مع مسعود البارزاني. - حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي من تشكيل حكومة تخضع للنفوذ الإيراني، مشيداً بجهود العراق في نقل سجناء داعش. - لم يصدر بيان رسمي عراقي حول المكالمات، وتركزت التصريحات الأميركية على رفض أي حكومة تحت تأثير طهران دون التطرق لأسماء معينة.

في ثاني موقف رسمي يصدر عن واشنطن، عقب ترشيح الائتلاف الحاكم في العراق "الإطار التنسيقي"، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة، قال المبعوث الأميركي إلى سورية، توم برّاك، إن أي حكومة "تنصّبها إيران لن تكون ناجحة"، وذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني

. وقال برّاك إنه أجرى اتصالاً هاتفياً وصفه بالمثمر مع البارزاني، "لمناقشة الوضع في سورية وأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وخاصة في كوباني (عين العرب)".

وأضاف أنه "في ما يتعلق بالعراق، يظل موقف الولايات المتحدة واضحاً: فالحكومة التي تنصبها إيران لن تكون ناجحة، لا لتطلعات العراقيين أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا لشراكة فعّالة مع الولايات المتحدة". وجاءت تصريحات برّاك بعد يوم واحد من رسالة مماثلة قدمتها واشنطن للعراق خلال اتصال لوزير الخارجية ماركو روبيو، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني.

مكالمة الوزير روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

Secretary Rubio’s Call with Iraqi Prime Minister Mohammed Shiaa al-Sudani. pic.twitter.com/wxzQAJKyJs — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 26, 2026

ووفقاً لبيان صدر عن الخارجية الأميركية، فإن روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً بالسوداني، تناول عدداً من الملفات الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى "مداولات العراق المستمرة لتشكيل حكومة"، وحذّر روبيو من تشكيل حكومة تخضع لنفوذ إيراني، قائلاً إن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق الخاصة في المقام الأول بنجاح، ولا أن تُبقيه خارج الصراعات الإقليمية، ولا أن تُعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وأشاد بالوقت نفسه بجهود العراق في عملية نقل سجناء تنظيم داعش من سورية إلى العراق، ووضعهم في "منشآت آمنة داخل العراق، في أعقاب حالة عدم الاستقرار الأخيرة شمال شرقي سورية".

مكالمة الوزير روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

Secretary Rubio’s Call with Iraqi Prime Minister Mohammed Shiaa al-Sudani. pic.twitter.com/wxzQAJKyJs — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 26, 2026

وعلى غير العادة لم يصدر أي بيان عراقي رسمي حول فحوى المكالمة التي أجراها السوداني مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. ولم تحمل التصريحات الأميركية أي إشارة إلى رفض ترشح المالكي لرئاسة حكومة جديدة أو قبولها، حيث اكتفت بالحديث عن رفض أي حكومة واقعة تحت تأثير طهران، وفقاً لتعبيرات صدرت عن السفير برّاك، ووزير الخارجية روبيو. واعتبر السياسي العراقي، وعضو البرلمان الأسبق أحمد العبيدي، أن التحذيرات الأميركية بشأن الحكومة الجديدة عامة، ولم تتطرق لشخصية معينة، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "التفاصيل الدقيقة التي تطرحها واشنطن عادة لا تكون متاحة للإعلام، والاتصالات الهاتفية التي أجرها روبيو وبرّاك، قد تكون حملت مواقف صريحة تجاه المالكي، سواء برفضه أو بفرض شروط ما بات يعرف بفك الارتباط عن إيران".

وفي وقت سابق، رأى وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، تسمية المالكي وتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بأنه "لا يعني أن الأمور باتت محسومة"، وأضاف زيباري في تدوينة مكتوبة له أن السياسة العراقية "لا تخلو من المفاجآت والانعطافات"، مشدداً على أن الأيام المقبلة "تحتاج إلى جهد مضاعف".