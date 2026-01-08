برّاك: على الأطراف السورية وقف الأعمال القتالية في حلب فوراً

- دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس برّاك، جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لتيسير جهود خفض التصعيد والانخراط في الحوار، مشدداً على أن مستقبل سورية يجب أن يُصاغ بالوسائل السلمية. - حثّ برّاك الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على وقف القتال فوراً، مشيراً إلى أن اتفاقاً كان قريباً من الإبرام لتعزيز التنسيق الأمني والحكم المشترك، مؤكداً أن التحولات تحتاج إلى صبر وتسامح. - تجدّدت التوترات في حلب مع تصعيد الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، فيما أعلنت محافظة حلب فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين.

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس برّاك، مساء الخميس، جميع الأطراف السورية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووضع حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم فوق كل اعتبار"، معرباً عن استعداد الولايات المتحدة لتيسير الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والانخراط في الحوار. وأضاف "الفصل الجديد في سورية هو فصل تعاون لا مواجهة، وسنصل إليه معاً".

وحثّ برّاك الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية وجميع الأطراف المسلحة على الأرض بإيقاف الأعمال القتالية وخفض التوترات فوراً والالتزام بخفض التصعيد. وأضاف "فلنُعطِ الأولوية لتبادل الأفكار والمقترحات البنّاءة على تبادل إطلاق النار. إن مستقبل حلب، ومستقبل سورية ككل، ملكٌ لشعبها، ويجب أن يُصاغ بالوسائل السلمية، لا بالعنف".

وأردف "في هذه المرحلة الحرجة، يجب على المنطقة أن تتحد في وجه القوى الخارجية المُزعزعة للاستقرار ووكلائها الذين يسعون لتقويض التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال العام الماضي، وتدمير الإرث الراسخ لمبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الأميركي". وشدد برّاك على أن التحولات في سورية لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، مشيراً إلى أن "الجراح الغائرة التي خلّفتها سنوات طويلة من الصراع تحتاج إلى وقت كي تلتئم، كما أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب قدراً كبيراً من الصبر، والتسامح، وفهماً متبادلاً حقيقياً بين جميع مكونات المجتمع السوري".

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية كانت على أعتاب إبرام اتفاق الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعزز بشكل كبير التنسيق الأمني والحكم المشترك والوحدة الوطنية، ولفت إلى أن هذا الاتفاق ما زال قابلاً للتحقق.

وتابع " في هذه المرحلة المفصلية، يتعيّن على المنطقة أن تقف موحَّدة في مواجهة القوى الخارجية المزعزِعة للاستقرار ووكلائها، الذين يسعون إلى تقويض التقدم اللافت الذي تحقق خلال العام الماضي، والنيل من الإرث الراسخ لمبادرات السلام في الشرق الأوسط التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة. فغايتهم إعادة إنتاج عدم الاستقرار، بينما هدفنا هو سلام دائم يقوم على الاحترام المتبادل والازدهار المشترك".

وتجدّدت التوترات الأمنية في مدينة حلب، شمالي سورية، صباح الخميس، مع تصعيد في الاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"، حيث استُهدفت أحياء عدة في المدينة بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، فيما قتل وأصيب العشرات من المدنيين، وفق ما أعلنته اللجنة المركزية لاستجابة حلب السورية. وأعلنت محافظة حلب إعادة فتح ممرين إنسانيين لخروج المدنيين من الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد"، في ظل اتهامات باستخدامهم دروعاً بشرية، ووسط تحذيرات للمدنيين بالابتعاد عن مواقع التنظيم.