برّاك: الولايات المتحدة وتركيا ستحلان قريباً مسألة العقوبات

- يتوقع السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك حل قريب لمسألة العقوبات الأميركية على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، مع إمكانية قبول تركيا في برنامج طائرات إف-35. - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في 2020 بسبب شراء منظومة إس-400، مما أدى إلى إخراجها من برنامج طائرات إف-35، وتبحث الدولتان حالياً سبل رفع هذه العقوبات. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس صفقة بيع مقاتلات إف-35 لتركيا، رغم معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويؤكد على علاقته الجيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تعالج واشنطن وأنقرة قريباً مسألة العقوبات الأميركية المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400). وأضاف برّاك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي "أعتقد أنكم ستشهدون حل مشكلة منظومة إس-400 قريباً. ومن وجهة نظر رئيسي، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات إف-35".

في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بسبب شراء هذه الصواريخ، وأخرجتها من برنامج شراء وتصنيع طائرات إف-35 المقاتلة.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، قالت وزارة الدفاع التركية إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان العقوبات الأميركية والعقبات التي تحول دون انضمام أنقرة إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف 35، لافتة إلى أنه لم يتغير شيء في ما يتعلق بحيازتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقبل ذلك، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه يعتقد أن تركيا والولايات المتحدة ستجدان طريقة لرفع العقوبات الأميركية "قريباً جداً".

وتقول واشنطن إن منظومة إس 400 تشكل تهديداً لطائراتها المقاتلة إف 35 وأنظمة الدفاع الأوسع نطاقاً لحلف حلف شمال الأطلسي. وترفض تركيا ذلك وتقول إنّ منظومة إس 400 لن يجري دمجها في حلف شمال الأطلسي.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يدرس صفقة بيع مقاتلات من طراز إف-35 لتركيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعارض ذلك بشدة. وقال ترامب رداً على سؤال حول صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا أثناء لقائه نتنياهو في فلوريدا: "نحن ندرس الأمر جدياً".

ويتمتع ترامب بعلاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم إدانات الأخير للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ورداً على سؤال حول احتمال نشوب صراع بين إسرائيل وتركيا، وصف ترامب في تصريحاته العام الماضي، أردوغان بأنه "صديق جيد جداً"، وأضاف "لن تكون هناك مشكلة. لن يحدث شيء".

