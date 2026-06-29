- نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، يرفض اتفاق الإطار مع إسرائيل، واصفاً إياه بأنه "إملاءات" لا تحفظ حقوق لبنان، ويعتبره مؤامرة وفتنة تهدد سيادة البلاد. - بري يجري محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول إنهاء الحرب في لبنان، وضمان عودة النازحين، وانسحاب إسرائيل، مع تشكيل وحدة مراقبة النزاع تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان. - تحذيرات من الفتنة في لبنان بعد توقيع الاتفاق، وسط تظاهرات مناصري حزب الله، وبري يستشهد بحكمة من "نهج البلاغة" للتأكيد على خطورة الوضع.

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الاثنين، إن اتفاق الإطار الذي وقعته بلاده مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة "لن يمضي ولن ينفذ"، معتبرا أنه لا يحفظ حقوق بلاده. وقال بري في بيان نشرته حركة أمل التي يتزعمها "هذا الاتفاق لن يمضي ولن ينفذ بصيغته الحالية"، مضيفا أنه اتفاق "إملاءات، وليس اتفاقا يحفظ حقوق لبنان".

وقبل البيان، كان بري قد أجرى مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، مباحثات هاتفية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في لبنان، وفق ما أوردت وكالة "إيسنا" الإيرانية. وأكد قاليباف، في اتصاله ببري، أن إنهاء الحرب في لبنان والحفاظ على سيادة هذا البلد وسلامة أراضيه يشكلان جزءاً محورياً من البند الأول لمذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح، وفق وكالة "خانة ملت" الإيرانية البرلمانية، أن الجهود تتركز على إنهاء الحرب في لبنان، وضمان عودة النازحين إلى ديارهم، وإنهاء الاحتلال وانسحاب الكيان الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية بجدية بالغة. كما أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أنه خلال محادثات سويسرا، وبعد أن نبه الوفد المفاوض الإيراني إلى حالات انتهاك هذا البند، تقرر تشكيل وحدة مراقبة النزاع تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان، تتولى متابعة مسار تنفيذ هذا البند في لبنان.

من جانبه، قال بري إن ما جرت متابعته في سويسرا يصب في مصلحة الشعب اللبناني، منبهاً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل تحاول الالتفاف بطرق أخرى على قضية استعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه بموجب مذكرة إسلام أباد. وأكد بري أن اتفاقية واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي تمثل "مؤامرة وفتنة". وفي ختام الاتصال، شدد قاليباف وبري على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع وحدة التحكم في النزاع لضبط الحرب وإنهائها في لبنان.

وكان بري قد حذر من "الفتنة" في لبنان، وذلك غداة توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل في واشنطن، وخروج تظاهرات لمناصري حزب الله في عدد من شوارع بيروت مساء الجمعة، رفضاً للاتفاق. وفي بيان مقتضب قال بري، حليف حزب الله الوثيق: "يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة! كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيُركب، ولا ضرع فيُحلب"، مستشهداً بالحكمة الأولى من كتاب علي بن طالب "نهج البلاغة". ولم يحمل بيان بري أي إشارة صريحة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي.