بريطانيا: 1028 عضواً بالمجالس المحلية يدعون لعدم التعاون مع إسرائيل

- وقع أكثر من ألف عضو بلدية في بريطانيا بيانًا يدعو لجعل القضية الفلسطينية محورًا في الانتخابات المحلية المقبلة، مطالبين بعدم التعاون مع إسرائيل. البيان، الذي أطلقته "حملة التضامن مع فلسطين"، حظي بدعم من عدة منصات، ويشدد على حماية حقوق الفلسطينيين. - البيان يطالب بإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة مع إسرائيل، ووقع عليه أعضاء من أحزاب مختلفة، بما في ذلك حزب الخضر وحزب العمال. - بريطانيا رفضت قرار إسرائيل بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية وتعرقل حل الدولتين.

وقّع أكثر من ألف عضو بلدية في بريطانيا، السبت، بياناً يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو/ أيار المقبل، ويطالب المجالس المحلية بعدم التعاون مع إسرائيل. وبحسب بيان أصدرته "حملة التضامن مع فلسطين"، وهي منظمة تُعنى بتنظيم حملات وأنشطة ضغط مؤيدة للقضية الفلسطينية، فقد وقّع 1028 عضواً في المجالس المحلية البيان الذي يحمل عنوان "تعهد أعضاء المجالس المحلية من أجل فلسطين".

وفُتح باب توقيع البيان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدعم من منصات عدة، بينها "حملة صوّت لفلسطين 2026"، و"حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا"، و"أصوات المسلمين"، و"لجنة فلسطين البريطانية"، و"منتدى فلسطين البريطاني". ويؤكد البيان ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محوراً أساسياً في الانتخابات المحلية، التي ستُحدد 5014 عضواً في المجالس المحلية و6 رؤساء بلديات في 136 منطقة، تشمل جميع أحياء لندن، وأن يتعهد القادة المحليون بحماية حقوق الفلسطينيين.

وشدد على أهمية عدم تعاون الحكومات المحلية مع إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان وممارستها العنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة معها. ومن بين 1028 عضواً في المجالس البلدية الذين وقعوا البيان، 345 عضواً من حزب الخضر، و338 من حزب العمال الحاكم، و104 من الديمقراطيين الليبراليين، و3 من حزب المحافظين المعارض.

وكانت بريطانيا رفضت رفضاً "باتاً" قرار إسرائيل الاستيلاء على مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه. وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، الخميس الماضي، أنّ أي مستوطنات تُقام على هذه الأراضي "غير قانونية" و"تقوّض حل الدولتين".

كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، يوم الأحد الماضي، على مشروع قرار، يسمح لها بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة، عبر تسجيلها بوصفها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967. ويعيد القرار العمل بإجراء كان قد توقف تطبيقه قبل ستين عاماً، بموجبه ستشرع إسرائيل في عملية "تسوية الأراضي" وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لتوسيع المشروع الاستيطاني. وستكون النتيجة الفعلية لذلك استيلاء إسرائيل على نحو 15% من أراضي الضفة.

(الأناضول، العربي الجديد)