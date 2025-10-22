بريطانيا والأردن ينضمان إلى مركز التنسيق الأميركي بشأن غزة

- أعلنت بريطانيا عن إرسال ضباط تخطيط عسكري إلى إسرائيل للمشاركة في مركز التنسيق الأميركي لدعم الاستقرار في غزة، بهدف دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتحديد مجالات مساهمة بريطانيا في عملية السلام. - يهدف مركز التنسيق إلى متابعة إعادة الإعمار في غزة والتنسيق بين الجيوش، لكنه يواجه انتقادات من الجيش الإسرائيلي بسبب تقييد استقلالية تل أبيب في العمليات العسكرية. - يشارك الأردن في مركز مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيتم انتداب ممثل لتنسيق نقل المساعدات الإنسانية، بدعم من القيادة المركزية الأميركية.

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، إرسال مجموعة ضباط إلى إسرائيل للانضمام إلى مركز التنسيق الأميركي "لدعم الاستقرار في غزة"، فيما أكد الجيش الأردني أنّ المملكة ستشارك في مركز أنشأته الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، مساء الأربعاء، إنّ وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أنّ "مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري البريطانيين تم إرسالها إلى إسرائيل للانضمام إلى قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود الاستقرار في غزة".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله إنّ نشر هذه القوة "يهدف إلى ضمان بقاء بريطانيا مندمجة في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة بعد النزاع". وأضاف المتحدث: "تواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائها الدوليين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولتحديد المجالات التي يمكن أن تسهم فيها بأفضل شكل في عملية السلام".

ومن المفترض أن تتولى قوة استقرار بدعم أميركي ضمان الأمن في قطاع غزة، وفق الصحيفة. والاثنين، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ وزير الدفاع جون هيلي، قال، في فعالية بوسط لندن، إنّ بريطانيا لديها "خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها"، مضيفاً أنه في حين أن المملكة المتحدة لن تقود الجهود فإنها ستلعب دورها. وكشف هيلي أنّ نشر قوات بلاده في إسرائيل ضمن مركز التنسيق المدني-العسكري "جاء استجابةً لطلب من الولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "بريطانيا ستلعب "دوراً محورياً".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية: "لم ينشر البريطانيون عدد الضباط والجنود الذين أرسلوهم إلى إسرائيل. يبدو أن هذه قوة صغيرة لكنها مهمة، وبناءً على طلب الأميركيين، سيكون نائب قائد المقر (مركز التنسيق) جنرالاً بريطانياً". وأوضحت القناة، أن دور مركز التنسيق هو متابعة تقدم إعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجيوش التي سترسل جنوداً إلى القطاع. كذلك، سيُشرف هذا المركز على ردود الجيش الإسرائيلي على ما يزعم أنها انتهاكات للاتفاق من حركة حماس. ووفق القناة "سيكون المركز الجهة التنفيذية التي ستحد من ردود إسرائيل في غزة". وقالت القناة إنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تزايدت الانتقادات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن بعض مهام مركز التنسيق".

ويشعر عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، كما طُرح في العديد من النقاشات، بأن تل أبيب "تفقد استقلاليتها في قطاع غزة"، حيث يراقب المركز "كل ما يحدث في القطاع، وهذا يشمل أيضاً مواقع قوات الجيش الإسرائيلي والأنشطة العملياتية هناك"، وفق المصدر ذاته. وتابعت القناة: "ينتقد هؤلاء المسؤولون بشدة حقيقة أن تنفيذ العمليات العسكرية في غزة يتطلّب موافقة أميركية وموافقة من قيادة متعددة الجنسيات، وهو أمر يرون، من وجهة نظرهم المهنية، أنه لا ينبغي أن يُقيَّد بواسطة قوة أجنبية، حتى لو كانت شريكاً وثيقاً مثل الأميركيين".

ممثل أردني في فريق مراقبة اتفاق غزة

من جانبه، أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، أن المملكة ستشارك في مركز أنشأته الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأورد بيان عسكري أردني أنه "سيتمّ انتداب ممثل أردني للمشاركة ضمن فريق دولي يعمل من أجل تنفيذ بنود مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار". وأشار إلى أن دور الممثل الأردني "سينصبّ... على تنسيق الجهود المشتركة من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع الغذائية والإغاثية". وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، إنّ "الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن"، مشيراً إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية" لبلاده.

وأمس الثلاثاء، أوضحت القيادة المركزية الأميركية أنّ المركز الواقع في جنوب إسرائيل صمّم "لدعم جهود الاستقرار"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تنتشر في غزة "بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع". وأشارت إلى أن المركز سيتولى "مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، إضافة إلى "التخطيط المشترك بين القادة والممثلين وأعضاء الفرق المختلفة".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر قوله: "جمع الأطراف المعنية التي تتشارك هدف تحقيق استقرار ناجح في غزة أمر أساسي من أجل انتقال سلمي"، مشيراً إلى أن المركز سينضم إليه ممثلون "من الدول الشريكة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص". واعتبر أن المركز "بنية أساسية حيوية لتمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة" بعد عامين من الحرب المدمّرة.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قد قال أمس الثلاثاء، إنّ تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة يسير أفضل من المتوقع، معرباً عن تفاؤله بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي واجه اختباراً صعباً في الأيام الماضية بسبب تصعيد إسرائيلي كبير. وأعلن فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في "مركز التنسيق المدني العسكري" جنوبي إسرائيل، عن افتتاح "مركز التعاون العسكري المدني" لإعادة بناء غزة، فيما لفت كوشنر إلى أنه "تجري دراسة البدء بإعادة الإعمار في المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة" الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)