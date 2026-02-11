بريطانيا: محادثات بين النيابة والشرطة حول العلاقة بين أندرو وإبستين

- تبحث الشرطة البريطانية مع جهاز الادعاء العام في مزاعم تتعلق بعلاقة الأمير أندرو بالملياردير الراحل جيفري إبستين، حيث يُشتبه في تسريب معلومات حكومية لإبستين. - يتم تقييم المعلومات لتحديد وجود جريمة جنائية محتملة، مع تأكيد الأمير أندرو على نفيه لأي ممارسات جنائية، بعد تجريده من ألقابه الملكية. - الشرطة تحقق أيضًا في علاقة بيتر ماندلسون بإبستين، حيث يواجه شبهات بتسريب معلومات حساسة، وقد تم استجوابه وتفتيش ممتلكاته دون اعتقاله.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تبحث حالياً مع جهاز الادعاء العام المزاعم التي أثارتها أحدث دفعة من الوثائق الأميركية بشأن علاقة أندرو، الأمير البريطاني السابق وشقيق الملك الحالي، بالملياردير الراحل المدان بجرائم الاتجار بالنساء والقاصرات لأغراض جنسية جيفري إبستين

. وقالت الشرطة في بيان رسمي مساء الأربعاء إن المحادثات "تتعلق بمزاعم سوء السلوك في المنصب العام".

وكانت الوثائق قد أشارت، على ما يبدو، إلى أن أندرو قد أطلع إبستين على معلومات حكومية. وقال البيان إن المشاركين في المباحثات من جانب النيابة العامة هم مدعون "متخصصون"، وأكد أنه في هذه المرحلة يجري "تقييم المعلومات لتحديد ما إذا كان يشتبه في وقوع جريمة جنائية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تحقيق كامل" بشأن أندرو. وينفي الأمير، الذي جرده الملك من كل ألقابه الملكية العام الماضي، ارتكاب أي ممارسات جنائية.

ووفق الإجراءات القانونية، فإنه في بعض القضايا تناقش الشرطة مع النيابة لاتخاذ قرار مشترك بشأن احتمال وجود شبهات جنائية وأدلة كافية ترجّح الحصول على إدانة المتهم إذا أُحيل إلى المحكمة. وكان قصر باكنغهام قد تعهد بالتعاون مع الشرطة في تحقيقاتها في حال طلب منه ذلك.

ولا تزال الشرطة تجري تحقيقات جنائية بشأن علاقة بيتر ماندلسون، سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة، بإبستين. وبعد الإفراج عن دفعة الوثائق الأخيرة، واجه ماندلسون، الذي استقال من حزب العمال ومجلس اللوردات أخيراً، شبهات بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى إبستين. وقد استجوبت الشرطة ماندلسون الأسبوع الماضي، وفتشت عقارين يملكهما، غير أنها لم تقبض عليه.