بريطانيا: غضب بسبب تصريحات ترامب عن أداء الناتو في أفغانستان

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضب المشرعين والمحاربين القدامى البريطانيين بعد أنّ زعم أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ابتعدت عن خط المواجهة في أفغانستان. وأدلى ترامب بهذه التصريحات في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أكد فيها مجدداً إشارته إلى أن حلف شمال الأطلسي لن يدعم الولايات المتحدة، إذا طلب منه ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لم نحتج إليهم على الإطلاق". وتابع "سيقولون إنهم أرسلوا بعض القوات إلى أفغانستان... وقد فعلوا ذلك بالفعل، لكنهم بقوا في الخلف قليلاً، بعيداً قليلاً عن خطوط المواجهة". وأثارت تصريحات ترامب إدانة من مختلف الأطياف السياسية، إذ أشار المنتقدون إلى مقتل 457 بريطانياً في أفغانستان، وسلّطوا الضوء على تهرب ترامب من الخدمة العسكرية في فيتنام.

وقال كالفن بيلي، وهو عضو في البرلمان عن حزب العمال وضابط سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني، خدم جنباً إلى جنب مع وحدات العمليات الخاصة الأميركية في أفغانستان، لوكالة "برس أسوسيشن"، إن ادعاء ترامب "لا يمت بصلة للواقع الذي عشناه نحن الذين خدمنا هناك". وقال النائب المحافظ بن أوبيس جيكتي، الذي خدم في أفغانستان قائداً في فوج "يوركشاير" الملكي، إنه "من المحزن أن نرى تضحية أمتنا وتضحية شركائنا في الناتو، يتم الاستهانة بها إلى هذا الحد من رئيس الولايات المتحدة".

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني، تان ديسي، إن تصريحات الرئيس الأميركي "مروعة وإهانة لجنودنا البريطانيين الشجعان من الرجال والنساء، ممن خاطروا بحياتهم لمساعدة حلفائنا، فقد قدّم الكثير منهم التضحية القصوى".

واعتبر ترامب الثلاثاء أنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"، وذلك بعدما كثف هجومه في الآونة الاخيرة على دول أعضاء في الحلف. وكتب الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشال": "لم يقدم أي شخص أو أي رئيس أكثر مما قدمه الرئيس دونالد جاي ترامب إلى حلف شمال الأطلسي. لو لم أكن هنا، لما كان حلف شمال الأطلسي موجوداً اليوم. لكان سقط في مزبلة التاريخ. إنه أمر محزن لكنه حقيقي". وصعّد ترامب الضغط على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي منذ ولايته الثانية، وأعلن معظمهم زيادة الالتزام.

