- أرسلت بريطانيا مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري إلى إسرائيل للانضمام إلى فريق عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ضمن مركز التنسيق المدني-العسكري. - تسعى الولايات المتحدة ومصر وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مع مشاركة محتملة من إندونيسيا والإمارات وتركيا وأذربيجان. - أكدت بريطانيا استمرار مشاركتها في جهود التخطيط لتحقيق الاستقرار في غزة، مع مساهمة ضباطها في مركز التنسيق، دون قيادة الجهود.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري البريطاني أُرسلت إلى إسرائيل للانضمام إلى فريق عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وكثف الوسطاء، الولايات المتحدة ومصر وقطر، جهودهم هذا الأسبوع لتثبيت المراحل الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ودفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، المؤلفة من 20 بندا. وتهدف القوة التي تدعمها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم مركز التنسيق المدني-العسكري، إلى ضمان سير خطة ترامب في غزة. ولم يتم الاتفاق بعد على تشكيلها ودورها وتسلسلها القيادي ووضعها القانوني وقضايا أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون أن يتم نشرها في غزة نفسها. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يتحدثون أيضا مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في هذه القوة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "عددا صغيرا من ضباط التخطيط البريطانيين" انضموا إلى مركز التنسيق المدني-العسكري، بما في ذلك ضابط برتبة كبيرة يشغل منصب نائب قائد. وقال المتحدث إن الهدف من نشر هذه المجموعة هو استمرار مشاركة بريطانيا في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف المتحدث: "بريطانيا تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم وقف إطلاق النار في غزة لمعرفة أين يمكنها المساهمة بشكل أفضل في عملية السلام". نقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع جون هايلي قوله أمس الاثنين إن بريطانيا لديها "خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها"، مضيفا أن بريطانيا لن تقود هذه الجهود لكنها ستضطلع بدورها. وذكر هايلي أن نشر العسكريين جاء استجابة لطلب من الولايات المتحدة.

(رويترز)