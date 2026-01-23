بريطانيا تنشر سرب طائرات "تايفون" في قطر بدعوة من الدوحة

- نشرت وزارة الدفاع البريطانية السرب رقم 12 من طائرات "تايفون" في الخليج بناءً على طلب قطر، ضمن اتفاقية دفاعية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. - السرب 12، الذي أُنشئ في 2018، يعكس التعاون الوثيق بين القوات الجوية القطرية والبريطانية، ويشارك بانتظام في تدريبات مشتركة وتبادل الخبرات. - يعزز هذا الانتشار الشراكة الدفاعية التاريخية بين المملكة المتحدة وقطر، ويؤكد التزام بريطانيا بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية نشر السرب رقم 12 من طائرات "تايفون" في منطقة الخليج، لأغراض دفاعية، وبناءً على طلب من الحكومة القطرية، وفي إطار اتفاقية ضمان الدفاع الموقعة بين لندن والدوحة. ووفق البيان البريطاني الذي نشر الجمعة، دأب السرب 12، وهو سرب مشترك بين سلاح الجو الملكي البريطاني والقوات الجوية القطرية، على الانتشار في قطر لإجراء تدريبات مشتركة وتبادل الخبرات. وقال وزير الدفاع، جون هيلي، عضو البرلمان، بحسب البيان "تُعدّ قطر والمملكة المتحدة شريكين وثيقين تربطهما علاقات دفاعية تاريخية تمتد لعقود. وتعزز هذه الشراكة الأمن القومي لكلا البلدين وتدعم الاستقرار في منطقة الخليج".

وأضاف "يستند انتشار اليوم إلى الأهداف المشتركة حيث تنتشر طائرات تايفون من سربنا المشترك لدعم دفاعها". ولفت الوزير البريطاني أن هذا الانتشار، بناءً على دعوة من الحكومة القطرية، في إطار غرض دفاعي، ويستند إلى الشراكة الدفاعية الراسخة بين المملكة المتحدة وقطر، ويعكس التزام حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان على "التاريخ الطويل من التعاون" بين المملكة المتحدة وقطر، لا سيما في مجال التدريب على الطيران بما في ذلك طائرات هوك وتايفون في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن "القوات البريطانية بانتظام جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين في إطار التزامات دفاعية راسخة، حيث تتعاون معهم بفعالية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية أنّ انتشار السرب 12، "دليل على التزام المملكة المتحدة تجاه شركائها واستقرار المنطقة كلها".

وأنشئ السرب المشترك 12، في 24 يوليو/ تموز 2018، بهدف تعزيز التعاون بين القوات الجوية الأميرية وسلاح الجو الملكي البريطاني. وآنذاك شارك وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ونظيره وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في افتتاح مبنى قيادة السرب المشترك 12، والذي يتخذ من قاعدة كونينزبي في مدينة لينكولن البريطانية، مقرّاً له.