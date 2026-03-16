بريطانيا تنأى بنفسها عن مجزرة مدرسة البنات في إيران: اسألوا أميركا

- رفضت وزارة الخارجية البريطانية التحقيق في القصف الأميركي على مدرسة "شجرة طيبة" في إيران، الذي أسفر عن مقتل 175 شخصاً، معظمهم أطفال، واعتبرته الأمم المتحدة مأساة إنسانية. - شهدت لندن احتجاجات واسعة ضد الحرب، حيث وضع المتظاهرون نعشاً رمزياً للفتيات أمام السفارة الأميركية، ورفعوا صور الضحايا في تظاهرة "يوم القدس". - أكدت بريطانيا على حماية المدنيين والبنية التحتية، بينما أشار تحقيق أميركي إلى مسؤولية الجيش الأميركي عن الهجوم نتيجة خطأ في تحديد الهدف.

رفضت وزارة الخارجية البريطانية إجراء تحقيق في القصف الأميركي على "شجرة طيبة" في ميناب جنوبي إيران، والذي أسفر عن مقتل 175 شخصاً، معظمهم من الأطفال، أو اعتباره مجزرة. كان الهجوم الأميركي على المدرسة قد نفذ في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن أعمار الضحايا تتراوح بين 7 أعوام و12 عاماً.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، نأت متحدثة باسم الوزارة في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن الحديث عن الهجوم المروع. وقالت إن "الأسئلة المتعلقة بالنشاط العسكري الأميركي في المنطقة توجه إلى الولايات المتحدة".

وكان متظاهرون قد وضعوا نعشاً رمزياً للفتيات أمام السفارة الأميركية في لندن التي انتهت إليها مسيرة حاشدة ضد الحرب شهدتها لندن يوم السابع من الشهر الحالي. وسجل متظاهرون كلمات عزاء لأسر الفتيات في كتابين وضعهما المتظاهرون بجانب النعش. ورفع متظاهرون صور فتيات قتلن في المجزرة في تظاهرة "يوم القدس" في لندن أمس الأحد.

ورفضت المتحدثة الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية توافق على إجراء تحقيق في الحادث. واكتفت بالقول إن بريطانيا "تدعو جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء في جميع أنحاء المنطقة".

ورداً على سؤال في مجلس العموم (البرلمان) الأربعاء الماضي، رفض كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، وصف قصف المدرسة بأنه جريمة حرب. ولا تزال مجزرة البنات تثير الجدل في الولايات المتحدة بعد زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من المحتمل أن يكون الجيش الإيراني هو الذي قصف مدرسة "الشجرة الطيبة".

ورجح محققون أميركيون مكلفون بالتحقيق في القصف، الأسبوع الماضي، مسؤولية الجيش الأميركي عن الهجوم الذي شُن بصاروخ من طراز توماهوك أميركي الذي لا يملكه الجيش الإيراني.

من ناحية أخرى، استبعدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية إجراء مفاوضات مع إيران في المرحلة الحالية. ووجد التحقيق أن الضربة التي وقعت في 28 فبراير/شباط على مبنى المدرسة جاءت نتيجة خطأً في تحديد الهدف من جانب الجيش الأميركي.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إيفيتت كوبر، خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية، بأن أولوية بريطانيا هي "سلامة الشعب البريطاني وأمنه، ودعم شركائها في جميع أنحاء المنطقة". وكانت الوزيرة قد قالت إن "الجميع يتطلع إلى حل سريع" يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، و"يوقف تهديد إيران هذا لجيرانها".