ذكرت صحيفة "التليغراف" نقلاً عن إعلان مرتقب لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن القوات البريطانية ستُمنح صلاحيات جديدة لإسقاط أي طائرات مسيّرة تهدد القواعد العسكرية البريطانية. وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يكشف هيلي عن رؤيته حول كيفية حماية أهم القواعد العسكرية البريطانية، ردًا على الخطر المتزايد الذي تشكله روسيا. ولم يتسنّ لوكالة "رويترز" بعد التحقق من صحة هذا التقرير.

وشهدت كل من بولندا وإستونيا ورومانيا توغلات جوية روسية بينما رُصدت مسيّرات مجهولة في كل من الدنمارك وألمانيا وبلجيكا. وسبق أن زادت البلدان الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة في مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا والشكوك حيال الدعم الأميركي في عهد دونالد ترامب. ويسعى الاتحاد الأوروبي حالياً لوضع خطط لمشاريع مشتركة يمكن للتكتل المكوّن من 27 دولة إقامتها وتشمل "جداراً" من الدفاعات المضادة للمسيّرات.

والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا أن طائرتَين تابعتَين لسلاح الجو الملكي حلقتا "في مهمة" استغرقت 12 ساعة إلى جانب قوات أميركية وقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقيام بدوريات على حدود روسيا. جاء ذلك بعدما توغلت طائرات ومُسيّرات روسية في المجال الجوي لدول بالحلف في الآونة الأخيرة. وقال وزير الدفاع البريطاني حينها "كانت هذه مهمة مشتركة ضرورية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأكد وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا، أنّ حلف شمال الأطلسي رد بشكل مناسب على انتهاكات روسيا الأخيرة للمجال الجوي لإستونيا، لكن يتعيّن أن يتوقع "المزيد من الأعمال التخريبية" من موسكو. وأضاف تساهكنا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش قمة تالين الرقمية: "أنا متأكد تماماً من أنّ روسيا ستواصل هذه الاستفزازات. الأمر لا يتعلق بإستونيا فحسب، بل بوحدة الناتو، بالإضافة إلى اختبار قدراتنا، وبالوحدة عبر الأطلسي أيضاً".

