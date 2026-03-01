بريطانيا تعلن اعتراض مسيرة إيرانية متجهة إلى قطر

- أسقط سلاح الجو البريطاني طائرة إيرانية مسيرة متجهة إلى قطر باستخدام طائرة تايفون وصاروخ جو-جو، ضمن دورية مشتركة بين المملكة المتحدة وقطر لضمان أمن المجال الجوي القطري. - أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تسجيل 16 إصابة وخسائر مادية محدودة جراء الهجوم الإيراني، مؤكدة على أهمية الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. - اعترضت وزارة الدفاع القطرية 18 صاروخاً باليستياً، مؤكدة السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية، ودعت المواطنين للالتزام بتعليمات الجهات الأمنية.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو البريطاني أسقط طائرة إيرانية مسيرة كانت متجهة إلى الأراضي القطرية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الطائرة البريطانية التي نفّذت الاعتراض من طراز تايفون، واستخدمت صاروخاً جو-جو أثناء دورية جوية دفاعية لضمان أمن المجال الجوي القطري والمصالح البريطانية في المنطقة. وأشار البيان إلى أن "الطائرة تعمل ضمن سرب تايفون مشترك بين المملكة المتحدة وقطر، بعد نشره في قطر في وقت سابق من هذا العام".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، فجر الأحد، تسجيل ثماني إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الهجوم الإيراني إلى 16، إضافة إلى خسائر مادية محدودة في مناطق متفرقة، وفق البلاغات والنتائج الميدانية. وأكدت أن فرق الأمن والدفاع المدني باشرت إجراءاتها فوراً وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حماية السلامة العامة واستمرارية الخدمات ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طارئ.

وشددت الداخلية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها عبر الرقم (999)، مع إعطاء المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتجنّب التوجّه إلى مواقع الحوادث. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب الشائعات أو نشر الصور ومقاطع الفيديو لتفادي المساءلة القانونية، مؤكدة أن الجهات الأمنية تعمل بجاهزية تامة على مدار الساعة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر الأحد اعتراض 18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في الدولة. وأكدت أن جميع الصواريخ تم إسقاطها قبل الوصول إلى الأراضي القطرية وفق خطة العمليات المعتمدة، مشددة على أن القوات المسلحة تمتلك كامل القدرات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي، وأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة الكاملة. ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والالتزام بتعليمات الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كما تعاملت طواقم الدفاع المدني مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناجم عن سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، ولم يسجل أي إصابات. وكانت قطر قد أعلنت السبت عن إصابة ثمانية أشخاص، أربعة منهم يتلقون العلاج في المستشفى وأحدهم بإصابة بليغة، إضافة إلى أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وسُجل رصد 65 صاروخاً باليستياً و12 طائرة مسيّرة قادمة من إيران، تم إسقاط 63 صاروخاً و11 طائرة مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، بينما وصل صاروخان إلى قاعدة العديد، واستهدفت طائرة مسيّرة أحد رادارات الإنذار المبكر دون تسجيل خسائر بشرية.