بريطانيا تعتزم إرسال مسيّرات ومقاتلات وسفينة حربية لتأمين مضيق هرمز

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات "تايفون" والسفينة الحربية "دراغون" في مهمة دفاعية متعدّدة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن هذه المساهمة خلال قمة عبر الإنترنت مع أكثر من 40 وزير دفاع من الدول المشاركة في المهمة، مشيراً إلى أنها ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك.

وقال في بيان "مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية"، وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تقليص حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بحدّة، ما عطل صادرات النفط ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع. ويمر عبر المضيق في الظروف العادية نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وستحظى المساهمة البريطانية بدعم تمويلي جديد يبلغ 115 مليون جنيه إسترليني (155.53 مليون دولار) يُخصص لأجهزة مسيّرة لكشف الألغام وأنظمة للتصدي للمسيّرات، فيما تسعى لندن إلى طمأنة قطاع الشحن التجاري بشأن التزامها بحرية الملاحة وسط تصاعد التوتر في المنطقة. وستشمل الحزمة أنظمة ذاتية التشغيل لكشف الألغام البحرية وإزالتها وزوارق مسيّرة عالية السرعة ومقاتلات "تايفون" لتنفيذ دوريات جوية والسفينة الحربية "دراغون"، وهي مدمّرة دفاع جوي في طريقها بالفعل إلى الشرق الأوسط.

ولدى بريطانيا بالفعل أكثر من ألف عسكري بالمنطقة ضمن عمليات دفاعية قائمة، تشمل فرقاً للتصدي للطائرات المسيّرة وأسراب مقاتلات نفاثة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق من يوم الأحد، إن فرنسا لم تفكّر إطلاقاً في نشر قواتها العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوّة، بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية "منسّقة مع إيران". وأكد أن بلاده تعاونت مع الحكومة البريطانية في بناء تحالف دبلوماسي وبحري مواز يضمّ 50 دولة غير مشاركة في الحرب بين إيران والولايات المتحدة، بقصد تأمين حركة الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب.

وكانت إيران قد حذّرت، في وقت سابق من يوم الأحد، بريطانيا وفرنسا من أن قواتها المسلحة سترد "بشكل حاسم وفوري" على أي قطع حربية ترسل إلى مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان البلدين نشر سفن في المنطقة تمهيداً لتنفيذ مهمة لحماية الملاحة البحرية عقب الحرب.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في منشور على منصة إكس، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الوحيدة القادرة على ترسيخ الأمن في هذا المضيق"، مؤكداً أن طهران "لن تسمح لأي دولة بالتدخل في مثل هذه الأمور"، كما شدد على أن أمن مضيق هرمز "تؤمنه إيران وحدها"، محذراً من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي محاولة لنشر سفن حربية في المضيق.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت التحذيرات الغربية من مخاطر تهدّد حرية الملاحة في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى تداعيات الحرب الإقليمية المتواصلة. وتحوّل مضيق هرمز إلى أداة لكسر الإرادة بين واشنطن وطهران في الحرب المستمرة، فقد دفع إعلان الحرب إيران إلى استخدام سيطرتها على المضيق بما هو سلاح فاعل أدى لأزمة طاقة عالمية، وأدى شبه إغلاقه الفعلي إلى تراجع حركة عبور الناقلات من 135 سفينة يومياً قبل الحرب إلى معدل صفر تقريباً في الوقت الراهن.

(رويترز، العربي الجديد)