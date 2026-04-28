بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب تعليقات "غير مقبولة"

- استدعت بريطانيا السفير الإيراني سید علي موسوي بسبب تعليقات "غير مقبولة وتحريضية" نشرتها السفارة الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من التحريض على العنف. - دعت السفارة الإيرانية الإيرانيين في بريطانيا للتطوع في حملة تُظهر استعدادهم "للتضحية بأرواحهم" في حال نشوب حرب، مما أثار قلق الحكومة البريطانية والمشرعين من تهديدات أمنية. - سبق أن استدعت بريطانيا السفير الإيراني الشهر الماضي بعد اتهامات لمواطنين بتقديم دعم لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، سید علي موسوي، على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات "غير مقبولة وتحريضية" نشرتها السفارة الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، في بيان نقلته وزارة الخارجية، أن السفارة "يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن تفسيره على أنه تحريض على العنف، سواء داخل المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مسؤولين إيرانيين في طهران بشأن الخطوة البريطانية.

وكانت السفارة الإيرانية قد دعت، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تيلغرام" مطلع الشهر الحالي، الإيرانيين المقيمين في بريطانيا إلى التطوع ضمن حملة تُظهر استعدادهم "للتضحية بأرواحهم" في حال نشوب حرب دفاعاً عن وطنهم.

ولم تحدد الحكومة البريطانية على وجه الدقة أياً من منشورات السفارة كانت تقصد، في حين حذّر مشرّعون بريطانيون من "تهديدات خطيرة وواسعة النطاق" تشكلها إيران على أمن المملكة المتحدة.

يُذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي، عقب توجيه اتهامات لمواطن إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، للاشتباه في تقديمهما دعماً لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

(رويترز)