بريطانيا ترفع حالة التهديد إلى أعلى مستوى تخوفاً من "هجمات مرجحة"

- رفعت بريطانيا مستوى التهديد إلى "خطير" بعد حادثة طعن في شمال لندن، مما يعكس بيئة تهديد متصاعدة. - اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إيران بالسعي لإلحاق الأذى باليهود البريطانيين، مطالبًا بصلاحيات أقوى لمواجهة التهديدات. - ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في هجوم طعن استهدف يهودًا، وسط تحقيقات في مؤامرة لحرق منشآت يهودية في لندن.

رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، مستوى التهديد على مستوى البلاد إلى "خطير"، في إشارة إلى أن "وقوع هجوم إرهابي بات مرجحًا للغاية"، وذلك عقب واقعة طعن في شمال لندن. وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن المستوى رفع من "كبير" إلى "خطير" بعد الهجوم الذي وقع في منطقة غولدرز غرين أمس الأربعاء، مضيفة أن القرار يعكس بيئة تهديد أوسع وأكثر تصاعدًا، وليس واقعة واحدة.

ويأتي ذلك بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، إيران بالسعي إلى "إلحاق الأذى باليهود البريطانيين"، وذلك عقب سلسلة هجمات استهدفتهم، رغم أنه لم تثبت أي علاقة لإيران بها. وقال ستارمر، في بيان صادر عن داونينغ ستريت، إن بلاده "بحاجة إلى صلاحيات أقوى لمواجهة التهديد الخبيث الذي تشكله دول مثل إيران"، مضيفًا: "نعلم على وجه اليقين أنهم يريدون إلحاق الضرر باليهود البريطانيين"، بحسب ادعائه.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على رجل يُشتبه في صلته بهجوم طعن وصفته بـ"الإرهابي"، استهدف يهوداً في شمال غربي لندن. وأفاد فرع شمال غربي لندن في منظمة "شومريم"، وهي منظمة غير ربحية تدير برنامج مراقبة الأحياء في منطقة غولدرز غرين، بأن رجلاً شوهد وهو يركض على طول طريق غولدرز غرين حاملاً سكيناً ويحاول طعن أفراد يهود من العامة. ولفت الفريق إلى أنه استجاب على الفور، واحتجز المشتبه به، قبل أن تحضر الشرطة وتستخدم جهاز الصعق الكهربائي ضده.

ويأتي هذا في وقت نفذت فيه الشرطة البريطانية هذا الشهر سلسلة اعتقالات جديدة في إطار تحقيق في موجة هجمات ضمن ما تصفها بـ"مؤامرة" تستهدف حرق منشآت تابعة للجالية اليهودية في أنحاء لندن، إذ أعلنت، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إلقاء القبض على ثمانية أشخاص، سبعة منهم اتهموا بالتآمر لتنفيذ هجمات حرق، معبّرة عن اعتقادها بأن الهدف المقصود مرتبط بالجالية اليهودية، لكنها أشارت إلى أنّ الأمر "غير مؤكّد في الوقت الحالي".

