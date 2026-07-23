- حكمت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على محمد بشير لتخطيطه لهجوم إرهابي على أكاديمية عسكرية بريطانية، بالتعاون مع صديقه الذي نفذ هجوماً دموياً في كنيس يهودي. - أقر بشير بالذنب في محكمة مانشستر بتهمة التحضير لعمل إرهابي، وسيقضي 17 عاماً على الأقل في السجن قبل النظر في الإفراج عنه. - كشفت التحقيقات أن بشير وصديقه خططا لهجوم على أكاديمية الدفاع البريطانية، معتقدين أن بريطانيا تدرب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قضت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على رجل خطط لهجوم إرهابي على أكاديمية عسكرية بريطانية مع صديق نفذ لاحقا طعنا جماعيا دمويا في كنيس يهودي. ولم يشارك محمد بشير في هجوم مانشستر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في يوم الغفران، لكن التحقيق في تلك الجريمة كشف عن أدلة على أنه هو ومنفذ الطعن خططا لعنف مماثل ضد أكاديمية الدفاع البريطانية، غرب لندن، التي يتم فيها تدريب القوات البريطانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو الدافع الرئيسي وراء اعتقاد صديق المتهم بأن بريطانيا تقوم بتدريب قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ ما هي طبيعة "التطرف العنيف" الذي أظهره محمد بشير والتزامه المستمر به؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان صديق بشير يعتقد أن بريطانيا تقوم بتدريب قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأقر بشير (31 عاما)، بالذنب في محكمة مانشستر الملكية بتهمة "التحضير لعمل إرهابي"، وفقا لما نقلته "أسوشييتد برس". وسيتعين عليه قضاء 17 عاما على الأقل خلف القضبان قبل أي احتمال للإفراج عنه. وقالت دائرة الادعاء الملكية في بيان: "محمد بشير، متشدد متمرس وشخص خطير كان يخطط لهجوم كان من الممكن أن يتسبب في حدوث دمار، وتكشف أفعاله التزاما متعمدا ومستمرا بالتطرف العنيف".

واكتشفت الشرطة مؤامرة الأكاديمية العسكرية أثناء التحقيق في الهجوم الذي وقع يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، الذي نفذه جهاد الشامي، الذي قاد سيارته نحو أشخاص تجمعوا خارج كنيس هييتون بارك كونغريغيشن في مانشستر في أكثر الأيام قداسة في التقويم اليهودي وطعن رجلاً حتى الموت. وتوفي رجل آخر بعد إصابته برصاص الشرطة عن طريق الخطأ بينما كان هو ومصلون آخرون يسدون باباً لمنع الشامي من الدخول. ونقل ثلاثة رجال آخرين إلى المستشفى إصاباتهم خطيرة.

(أسوشييتد برس)