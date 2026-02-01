بريطانيا.. إفراج بكفالة عن معظم موقوفي مسيرة دعم فلسطين

- أفرجت الشرطة البريطانية بكفالة عن معظم المعتقلين في مسيرة دعم فلسطين، التي شهدت مشاركة نحو 100 ألف شخص، مع استمرار التحقيقات بشأنهم. - اعتقلت الشرطة 14 شخصاً، بينهم مؤيدون لجماعة بالستاين أكشن، بتهمة دعم منظمة محظورة، مع شروط إفراج تشمل الإقامة المحددة ومراجعة الشرطة. - من بين المعتقلين الناشط بيتر تاتشل، الذي رفع لافتة تدعو لمقاومة سلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما تستمر الجهود لرفع الحظر عن جماعة بالستاين أكشن.

أفرجت الشرطة البريطانية ظهر الأحد بكفالة عن معظم الأشخاص الذين احتجزتهم خلال المسيرة الوطنية لدعم فلسطين التي شهدتها أمس السبت. وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال 14 شخصاً خلال المسيرة التي شارك فيها نحو 100 ألف شخص من أنحاء إنكلترا، بينهم بعض المؤيدين لجماعة بالستاين أكشن، المؤيدة لفلسطين.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد" لم يستبعد متحدث باسم الشرطة استدعاء المفرج عنهم مرة أخرى. وقال إنه أُفرج عنهم "بينما يجرى مزيد من التحريات" بشأنهم. وأضاف المتحدث أنه "من المتوقع الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، بكفالة، خلال الساعات القليلة القادمة". والإفراج بكفالة يعني إطلاق سراح مشروط قبل توجيه اتهامات محددة لحين انتهاء التحقيقات. ومن بين شروط الإفراج، الإقامة في عنوان محدد، ومراجعة الشرطة بشكل دوري، والاستجابة لطلب الاستدعاء للتحقيق.

وكان أحد المتظاهرين الذين جرى اعتقالهم يحمل لافتة تطالب وزيرة الداخلية شبانة محمود برفع جماعة بالستاين أكشن من قائمة المنظمات المحظورة. وقد وثق "العربي الجديد" اندفاع نحو ثمانية من ضباط الشرطة نحو الرجل لاعتقاله واقتياده بعيدا عن مجرى المسيرة.

ورفع متظاهر آخر لافتة تطالب الوزيرة برفع الجماعة وحزب الله أيضا من القائمة. واعتقل الرجلين في منطقة أولدويتش، وسط لندن، بينما كانا يشاركان في مسيرة وطنية حاشدة انتهت إلى مقر الحكومة البريطانية لمطالبتها بإنهاء تواطؤها مع إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسبما قالت الشرطة مساء السبت فإنها اعتقلت شخصين "للاشتباه في إظهارهما الدعم لمنظمة محظورة"، في إشارة إلى جماعة بالستاين أكشن التي وضعتها وزارة الداخلية البريطانية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في 25 يوليو/تموز الماضي.

ومن بين المحتجزين الناشط الحقوقي الشهير بيتر تاتشل الذي رفع خلال المسيرة لافتة كُتب عليها "عولمة الانتفاضة: مقاومة سلمية. أوقفوا احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية". غير أنه ليس من المعروف ما إذا كان من بين الذين أفرج عنهم أم الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. ووفق تقارير منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، فإنه منذ حظر المنظمة، التي تأسست في عام 2020 للعمل على إنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي، اعتقلت الشرطة أكثر من 2700 شخص بتهمة دعمها.