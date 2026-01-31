- التعاون العسكري الإسرائيلي-الأمريكي: استعرضت إسرائيل معلومات استخبارية حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أمام الولايات المتحدة، حيث زار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شلومي بيندر، واشنطن لتعزيز التعاون ونقل الدروس المستخلصة من الحرب السابقة. - التوترات الإقليمية والتنسيق العسكري: أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أهمية التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لمواجهة تهديدات إيران، مشيرة إلى دور بيندر المحوري في التخطيط العسكري الغربي. - المخاوف الإسرائيلية والمفاوضات: تخشى إسرائيل من أن تقتصر المفاوضات مع إيران على البرنامج النووي فقط، دون معالجة قضايا الصواريخ الباليستية، وسط تقديرات بأن الرئيس الأمريكي يسعى لاستنفاد الخيارات الدبلوماسية قبل أي هجوم.

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، مساء أمس الجمعة، أن إسرائيل استعرضت أمام الولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلق بتأهيل إيران برنامج الصواريخ الباليستية، الذي تضرّر إلى حدٍ ما خلال الحرب التي شنّتها تل أبيب وواشنطن عليها في يونيو/حزيران من العام الماضي. أما من استعرض المعلومات أمام المسؤولين الأميركيين طبقاً لـ"كان 11"، فهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال (أمان)، شلومي بيندر، الذي زار واشنطن هذا الأسبوع.

وتقاطع ما تقدّم، مع ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الجمعة، حول التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)؛ إذ إنّ التنسيق بحسبها سيكون عاملاً حاسماً لإنجاح عملية صدّ الهجوم، إذا ما نفذت طهران تهديداتها باستهداف تل أبيب رداً على حرب أميركية ضدها. ولفتت الصحيفة إلى أن بيندر يُعتبر شخصية مفتاحية في التنسيق الاستخباري مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن زيارته إلى واشنطن أتت في سياق تعزيز التعاون ونقل الدروس المستخلصة من الحرب الإسرائيلية- الأميركية على إيران العام الماضي، والتي استمرت 12 يوماً.

ويوم الثلاثاء الماضي، سلّطت الصحيفة نفسها في تقرير لها الضوء على زيارة أجراها قائد القيادة المركزية، الجنرال براد كوبر، مشيرة إلى أنه خلال اللقاءات التي أجراها الأخير مع المسؤولين الإسرائيليين في إطار زيارته لتل أبيب، تحوّل رئيس (أمان)، بيندر، إلى "الرجل الأكثر محوريّة وتأثيراً في تخطيط القوات الغربية"، خصوصاً منذ بدأت الولايات المتحدة استعداداتها لهجوم على إيران. وذكرت أن الاجتماعات التي أجراها كوبر جاءت على خلفية التوترات المتصاعدة مقابل إيران، وفي خضم تعزيز واشنطن حضورها العسكري في المنطقة، وهي جزء من التنسيق الوثيق بين الجيشَين. وفيما اجتمع كوبر مع كل قادة هيئة الأركان العامة، إلّا أن اللقاء الأكثر أهمية بحسب الصحيفة "هو الذي عقده كوبر مع بيندر قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة".

في غضون ذلك، ذكرت "كان 11" أنه حتّى الآن لم يُتخذ قرار أميركي بشن هجوم على إيران، فيما تسود تقديرات في إسرائيل بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرغب في استنفاذ خيارات التفاوض قبل أن يأمر بهجوم كهذا. وأضافت أن إسرائيل تتخوّف من أن المفاوضات مع إيران قد تسقط في "الفخاخ" نفسها التي وقع فيها الاتفاق السابق الذي جرى التوصل إليه في عهد الرئيس باراك أوباما في العام 2015، وانسحب منه ترامب لاحقاً. وبين المخاوف الإسرائيلية ألّا يتطرق الاتفاق إلى قضايا تتجاوز البرنامج النووي، مثل منظومة الصواريخ الباليستية، وتحديد تاريخ انتهاء للاتفاق.

المخاوف الإسرائيلية بحسب "كان 11" مرتبطة بالتهديد الذي أطلقه ترامب علناً بشأن عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي؛ إذ تخشى المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية من أن تقتصر المباحثات مع الجمهورية الإسلامية على هذا المطلب فقط. ومع ذلك، فإنّ المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، تحدث في مناسبات مختلفة عن منظومة الصواريخ ونشاط إيران الإقليمي باعتبارهما ملفَّين قد تشملهما المفاوضات.

إلى ذلك، نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إنّ ثمة حالة من التأهب لاحتمال شنّ هجوم أميركي والإيرانيين يشعرون فعلاً بالقلق من ضربة وشيكة، مستدركاً بالقول إنّ "إسرائيل لا تعلم بوجود أمر فوري"، على حدّ زعمه.