برلين ولندن وباريس تدعو مجلس الأمن إلى دعم خطة ترامب في غزة

- دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن لدعم الخطة الأميركية في غزة، مشيدة بجهود ترامب والوسطاء مصر وقطر وتركيا، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاق ودعم المساعدات الإنسانية فور وقف إطلاق النار. - أعلنت الدول الثلاث عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران لضمان عدم امتلاكها للسلاح النووي، معتبرة أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً للسلام العالمي، وتفعيل العقوبات كان مبرراً. - إيران ترفض التفاوض حالياً مع الدول الأوروبية، معتبرة إعادة فرض العقوبات نهجاً غير مسؤول، وتؤكد أن الظروف المستقبلية للمفاوضات ستختلف عن الماضي.

دعا قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى تقديم "دعمه الكامل" للخطة الأميركية في قطاع غزة. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك "نتفق على وجوب أن يقدم مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للخطة و(يعلن) تأييده لتنفيذها"، مشيدة "بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب لهذا الملف والجهود الدبلوماسية للوسطاء" مصر وقطر وتركيا. وطالبت بالتزام جميع الأطراف بالتنفيذ الكامل للاتفاق ومن دون تأخير، مؤكدين الالتزام بدعم حزم المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة من أجل تسليمها بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان ترامب قد أعلن فجر أمس الخميس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي وضعها لوقف الحرب على غزة والمكونة من 20 بنداً. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الثانية عشرة من ظهر اليوم بتوقيت القدس المحتلة.

في شأن آخر، أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران" حول برنامجها النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك "نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبداً للسلاح النووي". وأضافت "نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمراً مبرراً"، معتبرة أن "البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن العالميين".

والاثنين الفائت، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران ليست لديها في هذه المرحلة خطّة للتفاوض مع الدول الثلاث؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتركز حالياً على دراسة آثار وتبعات الخطوة التي اتخذتها هذه الدول الأوروبية والولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، وأوضح في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "الدبلوماسية، بمعنى استمرار الاتصالات، قائمة وكلما شعرنا بأنّها يمكن أن تؤتي ثمارها، اتخذنا القرار وفقاً لمصالح البلاد ومنافعها".

وأشار إلى أنّ تفعيل هذه الدول آلية "سناب باك" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران منذ الأسبوع الماضي، يُعد نهجاً "غير مسؤول ومدمّر" في الملف النووي خلال الأشهر الأخيرة، واتّهمها باستغلال آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، وفرض مطالب الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي. وبيّن أن الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية الثلاث لعدم تفعيل آلية "سناب باك" كانت غير منطقية، مؤكداً أن الأوروبيين لم يتمكنوا من أداء دور الطرف المفاوض على نحوٍ صحيح، وأن ظروف المفاوضات المقبلة ستختلف قطعاً عن الماضي.

(فرانس برس، العربي الجديد)