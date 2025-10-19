برلمان صرب البوسنة يعين رئيسة موقتة لجمهورية صربسكا

- عُيّنت آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة لجمهورية صربسكا بعد تجريد ميلوراد دوديك من منصبه بسبب انتهاكه قرارات المبعوث الدولي كريستيان شميدت، مما أدى إلى منعه من ممارسة السياسة لمدة ست سنوات. - دفع دوديك الحكومة البوسنية إلى حافة الانهيار بتهديدات بالانفصال، مما أثار أزمة سياسية حادة في البلاد، وهو مستهدف بعقوبات أمريكية منذ 2017 بسبب سياساته الانفصالية وعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. - دعت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة إلى انتخابات مبكرة في 23 نوفمبر لاختيار رئيس جديد لجمهورية صربسكا، على أن تستمر القيادة حتى الانتخابات العامة في أكتوبر 2026.

عيّن البرلمان في الكيان الصربي في البوسنة أمس السبت رئيسة موقتة لتحل مكان ميلوراد دوديك كرئيس لـ"جمهورية صربسكا" بعد تجريده من منصبه. وكان دوديك دفع الحكومة المركزية الضعيفة في البوسنة إلى شفير الانهيار في الأشهر الأخيرة مع تهديدات بالانفصال، في واحدة من أشد الأزمات السياسية في البلاد منذ أدى انفصالها عن يوغوسلافيا إلى حرب انتهت قبل 30 عاماً.

وفي فبراير/شباط أدانته محكمة بوسنية بانتهاك قرارات كريستيان شميدت، المبعوث الدولي المكلف إنفاذ اتفاق السلام الذي أنهى حرب البوسنة التي استمرت من العام 1992 حتى عام 1995. وأدى هذا الحكم إلى تجريده من منصبه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة ست سنوات. وانتخب برلمان صرب البوسنة في مدينة بانيا لوكا السبت آنا تريسيتش بابيتش، المقربة من دوديك، رئيسة لجمهورية صربسكا.

وشغلت تريسيتش بابيتش البالغة 58 عاماً منصب نائبة وزير خارجية البوسنة السابق وكانت مستشارة لدوديك على مدى السنوات الـ15 الماضية. ويحافظ دوديك على علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستُهدف منذ العام 2017 بعقوبات أميركية بسبب سياساته الانفصالية.

ودعت اللجنة الانتخابية المركزية في البوسنة إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني لاختيار رئيس جديد لجمهورية صربسكا لقيادة الكيان حتى الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026. وألزم الاتفاق الذي أنهى الحرب عام 1995 الصرب بقبول استقلال البوسنة. في المقابل، منحوا دويلتهم الخاصة التي تضم 49% من أراضي البلاد.

(فرانس برس)