برلماني بارز يطالب عمدة لندن بمراجعة قرار الشرطة بمنع مسيرة النكبة

- طالب النائب جون ماكدونال عمدة لندن صادق خان بمراجعة قرار الشرطة بمنع مسيرة يوم نكبة فلسطين، منتقداً السماح لمسيرة اليمين المتطرف بقيادة تومي روبنسون بالمرور في وسط لندن. - عرضت شرطة لندن على ائتلاف فلسطين التفاوض بشأن تنظيم تجمع في منطقة ما، بينما وقع عشرات النواب والسياسيين خطاباً يطالب خان بالتدخل لضمان إحياء ذكرى النكبة. - يجري ائتلاف فلسطين مشاورات مع مناهضي الفاشية لحشد البريطانيين ضد اليمين المتطرف، الذي يروج لشعارات معادية للمهاجرين.

طالب نائب بارز في البرلمان البريطاني عمدة لندن صادق خان بإجراء "مراجعة" لقرار الشرطة منع مسيرة يوم نكبة فلسطين. وفي خطاب، اطلع عليه "العربي الجديد" إلى العمدة صادق خان، وصف النائب جون ماكدونال قرار شرطة لندن بأنه "مؤسف"، منتقداً "تخصيص وسط لندن السياسي" لمسيرة اليمين المتطرف بقيادة تومي روبنسون.

وكان مارك رولي، مفوض شرطة لندن، قد سمح بأن تجوب مسيرة اليمين شوارع رئيسية ومناطق تشمل حيي الوزارات "وايتهول" والبرلمان يوم 16 مايو/أيار المقبل.

وعرضت شرطة لندن على ائتلاف فلسطين، الذي يصرّ على تنظيم مسيرة نكبة فلسطين السنوية في اليوم نفسه وفق خط سير بوسط المدينة، التفاوض بشأن الترخيص له بـ"تجمع" في منطقة ما. وعبر ماكدونال، النائب عن حزب العمال الحاكم، عن اعتقاده بأن الناس "لن يتفهموا سبب محاباة الشرطة اليمين المتطرف على حساب فلسطين في يوم النكبة".

وكان النائب المعروف قد وقع ضمن عشرات النواب وممثلين عن النقابات ومنظمات أهلية ومهنية وسياسيين وفنانين خطاباً يطالب عمدة لندن بالعدول عن قراره. كما حثوا خان على التدخل في المشكلة باعتباره مشرفاً على عمل شرطة العاصمة. وفي خطابه، طلب ماكدونال من خان "السعي لمراجعة" قرار الشرطة " كي يمكن أن يمضي إحياء ذكرى النكبة كما هو مخطط له وفق خط السير المعتاد عبر وسط لندن".

وذكّر الخطاب عمدة لندن بأن مسيرات فلسطين دائماً سلمية، بينما "انتهت الاحتجاجات التي يساندها تومي روبنسون بهجمات عنيفة على حركة فلسطين وشرطة لندن". ولم يرد خان بعد على خطاب ماكدونال، الذي أرسل منذ خمسة أيام.

وعلم "العربي الجديد" أن ائتلاف فلسطين يجري، في الوقت نفسه، مشاورات مع مناهضي الفاشية واليمين المتطرف في بريطانيا بشأن التعاون لحشد البريطانيين للمشاركة في يوم ذكرى النكبة والتعبير عن رفض اليمين المتطرف. واختار اليمين "لتتوحد المملكة المتحدة وليتوحد الغرب" شعاراً للمسيرة. وبث بعض قادته فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أنهم "لن يأتوا إلى لندن لرفع الأعلام" وأن "الأمور تتغير يوم 16 مايو". ودأبت الدعاية اليمينية على انتقاد المهاجرين بدعوى أنهم يهددون الدولة والأسر والتراث ويحلون محل الشعوب الأوروبية بما فيها الشعب البريطاني.