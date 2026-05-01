برلماني إيراني: أخرجنا الملف النووي من المفاوضات

- أكد علي خضريان أن إيران لن تعود إلى ملفات التفاوض السابقة بعد الحرب، مشيراً إلى أن أي مفاوضات مستقبلية ستقتصر على التعويضات وعبور السفن من مضيق هرمز بشرط رفع العقوبات، معتبراً ذلك انتصاراً لإيران. - أشار غلام حسين محسني إيجئي إلى أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات، لكنها لن تقبل بأي إملاء، مؤكداً أن العدو لن يفرض إرادته على إيران. - محمد رضا باهنر أكد أن مدى الصواريخ الإيرانية غير قابل للتفاوض، ولن يقل عن 2000 كيلومتر، مشدداً على أهمية مضيق هرمز.

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي خضريان، إن إيران لم تعد مستعدة للعودة إلى قائمة ملفات التفاوض التي كانت مطروحة قبل الحرب عليها، معتبراً ذلك من مؤشرات "الانتصار" بعد مرور 60 يوماً على الحرب. وأضاف خضريان أن رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أمس الخميس، "تعني الدخول في مرحلة تثبيت انتصار الشعب الإيراني في الدفاع المقدّس".

وأوضح أن بلاده "مزّقت قائمة المفاوضات السابقة وألقتها على الطرف الآخر، وأعلنت أنّ أيّ مفاوضات لاحقة ستنحصر في موضوعَي الحصول على التعويضات من المعتدين، وعبور السفن من مضيق هرمز بشرط رفع العقوبات".

وتابع خضريان، وفق موقع "رجا نيوز" الإيراني المحافظ، أن رسالة القيادة تُظهر أنّ الملفّ النووي "بات مغلقاً" بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إطار المفاوضات، ولم يعد قابلاً للتفاوض، تماماً كما هو الحال في ملفّ الصواريخ. وأردف قائلاً: "إنّ اليد العليا لإيران جعلت الولايات المتحدة، بدلاً من أن تسعى لجرّ إيران إلى طاولة المفاوضات، هي التي ستُساق إلى طاولة الاتفاق والمفاوضات".

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إيجئي، اليوم الجمعة، إنّ "إيران لم تغادر طاولة المفاوضات قط؛ لا نرحّب بالحرب لكننا لا نخشاها"، مضيفاً "إذا تعرّضت عزّتنا للتهديد، فسندافع عنها بالقتال".

وأضاف محسني إيجئي أنّ بلاده ترحب بـ"المفاوضات التي تقوم على المنطق والعقلانية. وبالتأكيد نحن لا نقبل بأي إملاء"، مؤكداً أنّ "العدو الذي لم يحقق أيّاً من أهدافه عبر العدوان والتهديد، لن يكون قادراً بالتأكيد على ممارسة الإملاء وفرض الإرادة على طاولة المفاوضات أيضاً"، وفق لما أوردته صحيفة هم ميهن الإيرانية.

من جانبه، قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، إن مدى الصواريخ الإيرانية "لم يعد قابلاً للتفاوض"، مؤكداً أن هذا المدى "لن يقلّ عن 2000 إلى 2200 كيلومتر، وهذا من خطوطنا الحمراء". وأضاف: "إذا لم نكن نحصل على عائدات من مضيق هرمز لمدة 40 أو 50 أو حتى 100 عام، فهذا لا يعني أنه سيبقى متروكاً إلى الأبد"، وفقاً لما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.