بداية غير رسمية لحملة الانتخابات الإسرائيلية 2026

- مقترح قانون التجنيد وتداعياته: يسعى نتنياهو لتمرير قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية لضمان استقرار الائتلاف مع الأحزاب الحريدية، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الحكومة. - المعارضة السياسية: يواجه نتنياهو معارضة من داخل حزبه ومن حزب "الصهيونية الدينية"، حيث يُعتبر القانون مضرًا بأمن الدولة، وتستغل المعارضة هذا لإحراجه أمام الرأي العام. - الانتخابات الإسرائيلية المقبلة: قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية أصبح محورًا رئيسيًا في الحملات الانتخابية، مع توقعات بتبكير الانتخابات إذا استمر تأخير سنّ القانون.

ناقشت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي مطلع الأسبوع الماضي مقترح قانون التجنيد الذي قدّمه رئيس اللجنة بوعاز بيسموت، والذي يهدف إلى تنظيم إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. وسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو



ردود على قانون التجنيد

، من خلال طرح الصيغة الجديدة للقانون والعمل على تسريع عملية تشريعه، إلى توجيه رسالة واضحة إلى الأحزاب الحريدية بأنه جاد في تمرير القانون وترتيب الإعفاء، تمهيداً لعودة تلك الأحزاب إلى الائتلاف الحكومي وضمان استقراره، ربما حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية القانوني في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026. لكن على أرض الواقع، تحوّل السجال والخلاف حول بنود اقتراح القانون إلى نقطة الانطلاق غير الرسمية للحملات الانتخابية المقبلة. ويبدو أن جزءاً من أعضاء الائتلاف الحكومي لم يعد مقتنعاً بإمكانية سنّ القانون أو بضمان استقرار الائتلاف وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبات يتصرف وفق حسابات الربح والخسارة الشخصية. وقد تجرأ بعضهم على التعبير عن موقف مستقلّ معارض للصيغة المقترحة للقانون. في المقابل، تسعى المعارضة إلى تحويل اقتراح القانون إلى محورٍ مركزي في حملتها الانتخابية القادمة.

مع بدء مناقشات اقتراح القانون في لجنة الخارجية والأمن مطلع الأسبوع الحالي، أعلن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف أنهم سيعارضونه بصيغته الحالية. فقد صرّح وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير (الصهيونية الدينية) بأن القانون "عار"، مؤكّداً أنه سيصوّت ضده حتى لو أدّى ذلك إلى إقالته من الحكومة. كما أعلنت نائبة وزير الخارجية شارين هسكيل (حزب الأمل الجديد برئاسة جدعون ساعر) أنها ستعارض القانون أيضاً. وإلى جانب هؤلاء، عبّر عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن معارضتهم مشروع القانون أو تحفظهم على بعض بنوده، ومن بينهم: دان إيلوز، شارين هسكيل، موشيه سعدة، إيلي رفيفو، موشيه سولومون، وميخال وولديغير. أما رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق النائب يولي إدلشتاين (الليكود)، فأكد أن الصيغة الجديدة التي اقترحها بيسموت تهدف إلى السماح بالتملّص من الخدمة العسكرية وتشجيعه. وقال: "هدف القانون على ما يبدو هو الحفاظ على الائتلاف، لكنه بالتأكيد ليس التجنيد. وإذا تم إقرار التشريع، فسيُشكّل مساساً بأمن الدولة".

في المجمل، يواجه نتنياهو معركتين داخل الائتلاف الحكومي في سبيل تمرير قانون الإعفاء. تتمثّل المعركة الأولى في التعامل مع المعارضة داخل حزب الليكود، وهي وإن كانت محدودة، إلا أنها تُعقّد فرص تمرير القانون. أما المعركة الثانية فتدور داخل حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، إذ أعلن عدد من أعضاء الحزب أنهم سيعارضون مشروع القانون. وبحسب أحد مسؤولي الائتلاف، وفقاً لما جاء في موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الثلاثاء الماضي، فإن "نتنياهو يعلم أن هناك مشكلة في هذا الاقتراح، لكنه لم يكن مدركاً عمق المعارضة ولا حجم الإشكالية التي يواجهها". كما نشر موقع والاه الإخباري في التاريخ نفسه أن عدداً من أعضاء الائتلاف المعارضين للقانون تلقّوا اتصالات من مقربين من رئيس الوزراء تضمّنت تلميحات إلى خطوات عقابية قد تُتَّخذ ضدهم.

تُدرك المعارضة البرلمانية تماماً مأزق نتنياهو في قضية قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية. من جهة، هناك حالة عدم رضى ومعارضة داخل معسكر اليمين واليمين المتطرف، إذ تطالب هذه الفئات بزيادة عدد الشبان الحريديم الذين يخدمون في الجيش، لا سيما في ظل حاجة المؤسسة العسكرية الملحّة إلى المزيد من القوى البشرية وتعاظم النقص القائم بالفعل. من جهة أخرى، يعتمد نتنياهو اعتماداً كبيراً على الأحزاب الحريدية لضمان بقاء الائتلاف الحكومي وتمرير قانون الميزانية حتى نهاية مارس/آذار 2026. هذا الاعتماد يجعل أي خطوة تجاه تعديل قانون الإعفاء محفوفة بالمخاطر السياسية، ويضع نتنياهو بين ضغط القاعدة الانتخابية اليمينية التي تطالب في توزيع عبء الخدمة، وضرورة الحفاظ على دعم الأحزاب الحريدية التي تُعدّ بالنسبة له شرياناً أساسياً لاستمرار حكمه واستقرار ائتلافه.

تعمل المعارضة على تصعيد هجومها ضد نتنياهو في سياق هذا القانون، في محاولة لإحراجه أمام الرأي العام الإسرائيلي، باعتبار أنّ اقتراح القانون غير مقبول لدى غالبية المجتمع. كما تسعى لإظهاره بمظهر الخاضع لمطالب الأحزاب الحريدية على حساب أمن إسرائيل واحتياجات الجيش الفعلية، وذلك بهدف إحراجه أيضاً أمام فئات اليمين التي تعارض القانون. وتأمل المعارضة أن يؤدي هذا التصعيد إلى زيادة مستوى الضغط الشعبي والاحتجاجات، وإلى تفعيل دور جماعات الضغط، لا سيما المجموعات التي تمثل ما يُسمّى "قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي"، من أجل ممارسة ضغط مباشر على أعضاء الائتلاف المعارضين للقانون، وتشجيعهم على التمسك بمواقفهم وعدم الرضوخ للضغوط التي يمارسها نتنياهو والأحزاب الحريدية. وبهذا، نجحت المعارضة في تحويل اقتراح القانون إلى مصيدة سياسية، تدفع نتنياهو إلى مواجهة داخلية حادّة داخل الائتلاف، وتزيد من الضغوط على تماسكه في مرحلة سياسية شديدة الحساسية. وترى المعارضة أن استمرار تأخير سنّ القانون يصبّ في مصلحتها، إذ قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إفشال تمرير القانون بالكامل، وتعميق التوتر بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، وربما حتى إلى انسحاب تام لهذه الأحزاب من الائتلاف، وهو ما قد يفتح الباب أمام تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2026.

في ظل هذه المعطيات، كان من المفترض أن يُلقي نتنياهو كلمة مصوّرة مُسجّلة لوسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الثلاثاء الماضي، يتطرّق فيها، ولأول مرة بشكل علني، إلى اقتراح قانون التجنيد. ويبدو أن نتنياهو أدرك عمق الأزمة، فسعى من خلال الكلمة إلى التأثير على الرأي العام، وعلى مواقف شرائح من معسكر اليمين، وربما لإيصال رسالة واضحة إلى أعضاء الائتلاف المعارضين للمشروع حول جديّته في تمرير القانون ونيّته ممارسة الضغط عليهم. كما هدَفَت الكلمة إلى طمأنة الأحزاب الحريدية بأنه ملتزم بدعم القانون وأنه لا يناور في هذه المسألة. بعد دقائق قليلة من إعلان نتنياهو، أعلن رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، الذي يُعدّ أبرز منافسي نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، أنه هو أيضاً سيدلي بتصريح خاص. وبعده مباشرة، أعلن يئير لبيد، رئيس المعارضة الحالي، أنه سيُلقي تصريحاً هو الآخر. في أعقاب ذلك، أعلن مكتب نتنياهو بشكل مفاجئ إلغاء بثّ الكلمة، مبرّراً الخطوة بـ"قيود في الجدول الزمني" لرئيس الوزراء.



أوضح إعلان بينت ولبيد عن نيّتهما الإدلاء بتصريحاتهما مباشرة بعد كلمة نتنياهو أن قيادات الأحزاب الرئيسية قد دشّنت فعلياً بداية غير رسمية لحملة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. كما بات واضحاً أن مسألة إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية تحوّلت إلى العنوان الأبرز في الحملة الانتخابية القادمة، وإلى ساحة مواجهة مركزية بين الائتلاف والمعارضة. اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه تراجع في اللحظة الأخيرة وفضّل الهروب من مواجهة قضية قانون الإعفاء، خشية ردّة فعل الأحزاب الحريدية من جهة، وردّة فعل الجنود الذين يخدمون في الجيش من جهة أخرى، تجاه قانون لا يحظى بتوافق عام. وقال لبيد: "بيبي هرب، وهذه رسالة واضحة لكل أعضاء الائتلاف: لا يمكن الدفاع عن هذا القانون، بل إن هذا القانون لن يمرّ. نتنياهو ألغى تصريحه لأنه يعرف الحقيقة، ويعرف تفاصيل قانون التهرّب من الخدمة، وليست لديه أي طريقة للدفاع عنه". سخر الإعلام الإسرائيلي من تبرير مكتب نتنياهو إلغاء بثّ كلمته بشأن قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية بذريعة "قيود في الجدول الزمني". وأشار معلّقون سياسيون إلى أن تاريخ الحياة السياسية الإسرائيلية لم يشهد يوماً إلغاء تصريح مُسجَّل مسبقاً بسبب مثل هذا العذر. إلغاء التصريح تحت غطاء أسباب تقنية يُخفي في الواقع ما بات يُعرَف بأنه المعركة الكبرى في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

محاور الانتخابات الإسرائيلية

يوضّح الإعلام الإسرائيلي أنّ محاور الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستتركز حول عدد من القضايا الجوهرية: القضايا الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة، وعلى رأسها دور الحكومة في الإخفاق الكبير خلال أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مسألة إقامة لجنة تحقيق رسمية، علاقات إسرائيل الدولية، لا سيّما العلاقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، الصراعات حول السلطة القضائية ومكانة المحكمة العليا، محاكمة نتنياهو وطلبه العفو من رئيس الدولة، المواجهة مع أجهزة إنفاذ القانون، ومكانة الإعلام. في جميع هذه المحاور، يبدو أن نتنياهو أكثر استعداداً لمواجهتها، إذ لا توجد خلافات جوهرية داخل معسكر اليمين واليمين المتطرّف بشأنها. كما أن لدى نتنياهو إجابات جاهزة لكل ملف. في ملف الحرب في غزة، فإنه رغم الإخفاق، تُقدَّم الرواية بأن إسرائيل خاضت معركة ساحقة ضد جميع "أعداء المنطقة" وأن الشرق الأوسط قد تغيّر. أما الصراع مع المستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا والمدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي، والمحاكم: يُعرض بوصفه قضية بسيطة تحظى بدعم واسع داخل اليمين؛ لجنة التحقيق: القبول بها ممكن، ولكن بشرط ألا يعيّنها القضاة؛ طلب العفو: يُواجَه بتفهّم من قواعد اليمين؛ العلاقة مع ترامب: يُصوَّر ترامب "أخاً حقيقياً بالكامل"؛ الهجوم على الإعلام: هو المسار الأسهل والأكثر شعبية داخل قاعدة نتنياهو.

غير أنّه في مسألة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإنّ حجج نتنياهو وبنود القانون المقترح تُعدّ إشكالية حتى داخل معسكر اليمين واليمين المتطرف، إذ إنّ قطاعات واسعة من تيار "الصهيونية الدينية" غير مقتنعة بالقانون ولا تؤيده. وهذا ما يبرز الأهمية الخاصة لهذا الملف في حسابات الانتخابات الإسرائيلية لجميع اللاعبين في المشهد السياسي الإسرائيلي المقبل. ستكون محاور الانتخابات المقبلة في معظمها قضايا داخلية، بينما ستغيب مجدداً قضية الاحتلال والاستيطان والسيطرة على غزة عن مركز النقاش العام. فهذه القضية لم تعد، كما كانت حتى اندلاع الانتفاضة الثانية مطلع الألفية، محور خلاف سياسي عميق بين النخب والأحزاب الإسرائيلية الأساسية، بل تحوّلت إلى حالة شبه متفق عليها داخل الطيف السياسي الإسرائيلي باستثناء أصوات هامشية أو أقلية.